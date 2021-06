Rinasce l’ippocastano di Povo

A Povo il taglio dell’ippocastano aveva fatto discutere. Non piaceva per nulla l’idea di abbattere una pianta secolare che era stata un punto di riferimento per tante generazioni per far spazio ad una scala antincendio in uso al Centro Civico.

La polemica e la raccolta firme riuscì a fermare l’abbattimento, salvando un ceppo per il quale si era ipotizzata la sua trasformazione in una scultura in legno.

Ma tutto era stato progettato senza fare i conti con l’ippocastano che alla faccia di chi l’avrebbe voluto vecchio e debole, o di chi pensava di trasformarlo secondo fantasia con uno scalpello, ha cominciato a fiorire.

Oggi slanciato in un modo che sembra che sia in gara con la scala metallica riesce ad essere anche rigoglioso in rapporto alle sue condizioni ed a Povo ci si chiede se era proprio necessario tagliarlo oppure se si sarebbe potuto trovare una modifica progettuale della scala per conservarlo.

Oggi l’ippocastano è un inno alla vita tutto il contrario di quella scala metallica.

L’unico aspetto positivo è che tra la canonica ed il centro civico si è creata una piacevole area verde, senza ombra però.

