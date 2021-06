Lunghe ombre sul sindaco Valduga. Pozzer: «Grave problema politico e condizioni di illegittimità»

Non era stato solo Claudio Cia a dire che nella nomina di Amadori c’era qualcosa che non andava per il verso giusto. Il 16 dicembre del 2018 Andrea Miorandi e Luisa Filippi nella premessa di un’interrogazione si esprimevano molto chiaramente nel merito dicendo: «Altro che tagli alla spesa pubblica. Il cosiddetto “valzer dei dirigenti” ha da un lato diminuito i ruoli apicali – da 13 a 9 dirigenti – ma i costi sono addirittura aumentati, poiché i dirigenti rimossi da posizioni apicali continuano a percepire, come previsto dalle norme contrattuali, gli stessi stipendi di prima»

Allora i due chiesero anche chiarimenti sulla figura del direttore generale Mauro Amadori, al quale spettava una retribuzione lorda di 90.643.69 euro, che dalla documentazione ufficiale non prevedeva parti variabili (cioè premi di risultato). Tuttavia la giunta aveva firmato un premio di risultato di 25.132.33 euro, per un totale di 115.776, 02 euro lordi, e senza la minima spiegazione in delibera delle motivazioni di un premio così generoso.

Tutti i nodi vengono al pettine e questo grave errore di valutazione del Sindaco Valduga, a quasi sei anni di distanza, costerà ai cittadini un danno stimato di circa 180 mila euro più i 120 mila addebitabili direttamente a Valduga.

Ma ora il problema non è economico ma anche politico. C’è chi chiede anche le dimissioni di Valduga che dopo quanto successo vede frenare le proprie ambizioni di correre come candidato presidente alla guida della provincia autonoma di Trento alle elezioni di ottobre 2023.

Nel 2023 potrebbe quindi non esserci lo scontro Fugatti – Valduga per la poltrona di governatore del Trentino. Nel Partito democratico le acque erano comunque agitate da prima della sentenza della Corte dei Conti.

A frenare infatti le ambizioni di Valduga alla corsa della provincia potrebbe essere il fuoco amico. Luca Zeni infatti si vocifera che da mesi abbia dato incarico ad un’azienda di marketing di Milano di sondare il territorio della nostra provincia per capire se sono reali le possibilità di candidarsi contro Fugatti nel 2023.

È chiaro che se i rumors fossero veri Zeni sarebbe sostenuto da altri importanti figure del partito democratico. Per il Sindaco Valduga quindi diventa tutto molto complicato. A peggiorare ancor di più le cose arrivano le dichiarazioni di «Europa Verde» che per voce di Ruggero Pozzer conferma che ora il problema diventa politico.

«La sentenza subita dal Sindaco di Rovereto ha colto di sorpresa tutti per la sua gravità – e altrettanto coglie di sorpresa la reazione di alcuni sindaci, solidali con Valduga in maniera quasi corporativa. Nessuno nega il grande impegno dei Sindaci e i problemi che devono giornalmente affrontare ma qui non siamo di fronte ad uno di quei casi in cui il primo cittadino è involontariamente preso in causa».

Secondo Pozzer «non si tratta di un errore inconsapevole o di un fatto involontario. Non è come il Sindaco indagato perché una porta ha schiacciato il dito ad un bambino. Non è come il Sindaco indagato perché gli uffici finanziari hanno fatto errori. Dunque pur nel rispetto delle valutazioni di ciascuno vogliamo ricordare che i giudici non sono i nemici della democrazia o dei sindaci. E ancora che i giudici sono i tutori dei principi costituzionali e di legge».

Poi Pozzer parla di «grave problema politico»: «sul caso in questione questi stessi Giudici hanno determinato il “dolo”. Dolo significa “volontà cosciente di fare danno”, non casuale, non inconsapevole. E’ dunque certo che per quanto riguarda l’amministrazione roveretana si crea un grave problema politico che non potrà essere risolto da solidarietà personali. Il Tribunale contabile della Repubblica ha emesso una condanna e non si comprende come si potrà continuare a governare la seconda Città del Trentino in condizioni di illegittimità».