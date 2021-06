Come iniziare a fare trading nel mercato azionario da zero

In questi tempi di pandemia, dove molte aziende hanno cessato il loro lavoro e molti di noi sono stati colpiti dal poco reddito che riceviamo per sostenere noi stessi e le nostre famiglie.

Molte persone hanno sostenuto nella ricerca di nuovi modi per essere redditizi, altri da parte loro stavano già percorrendo i sentieri di quella ricerca. Da lì stanno nascendo nuovi investitori che riempiono le fila dei Trader per percorrere i recessi del mercato finanziario.

La domanda di molti altri con il desiderio di iniziare questi percorsi finanziari è: come iniziare a fare trading in borsa da zero? – Il trading è un compito serio e professionale. Un trader esegue operazioni finanziarie di tutti i tipi di prodotti finanziari, come criptovalute, materie prime, azioni, futures, CFD tra gli altri. Per realizzare un profitto, questi trader più esperti speculano sui movimenti dei prezzi delle attività.

Pubblicità Pubblicità

Il trading in borsa è un’attività che non richiede un grande investimento iniziale. Solo un computer con un buon schermo, l’accessorio di un broker online affidabile supervisionato da un organismo di regolamentazione, un po’ di capitale, tempo e pazienza. Devi iniziare.

Scopriremo i passaggi che Rankia Italia (https://rankia.it/) e il suo panel di esperti analisti consigliano, sarebbero quelli che dobbiamo seguire per iniziare a fare trading da zero.

Immagina di entrare nel mercato azionario senza alcuna esperienza e di guadagnare a manciate, anche se il tuo umore si alza. Non è la realtà dei fatti, se vuoi diventare un trader esperto e un magnifico investitore devi prenderlo molto sul serio, come una carriera in più.

Pubblicità Pubblicità



Poter ottenere benefici dalle proprie operazioni in modo costante, solido e stabile, è l’obiettivo di ogni investitore, nuovo o esperto. Questo è il nord da seguire. Continua a leggere e vediamo come raggiungere questo obiettivo.

Le migliori pratiche che possiamo attuare per iniziare a fare trading sono:

Formazione: Per svolgere qualsiasi compito uno degli aspetti più importanti è la formazione: sarebbe consigliabile trovare una buona scuola di trading o un buon corso di trading online, ce ne sono molti gratis online oggi. In seguito, con la pratica e l’esperienza acquisita, potresti approfondire un po’ di più la tua formazione.

Metti da parte la fretta; Non tutti andiamo sempre allo stesso ritmo, nei nostri impegni professionali, di studio o negli impegni familiari. Dobbiamo prendere il tempo necessario nel cammino della nostra formazione ed essere pazienti. Fare trading in borsa è un business che può portarti molti vantaggi, quindi non è consigliabile prendere scorciatoie e saltare i passaggi, poiché nel trading i risultati possono essere anche opposti.

Scegli con quali asset vuoi operare; Decidere su quali asset investire è uno degli aspetti più importanti, dal momento che i tuoi profitti dipenderanno da questo, possiamo investire in azioni, criptovalute, futures, CFD, ETF, fondi comuni di investimento, ecc.

Una delle pratiche più consigliate da Rankia Italia, è assicurarsi di acquisire pratica e competenze in un conto Demo, prima di voler essere redditizio in Real. Sempre, è consigliabile fare più pratica possibile, acquisire competenze e sviluppare un buon occhio per le operazioni, in un ambiente sicuro esattamente come quello Reale, ma con denaro virtuale che non ti costerà il rimpianto di voler investire in operazioni reali e perdere l’investimento. Ricordiamo che gli insegnanti si formano con la pratica.

Esistono molti tipi o stili di trading, ora che siamo sulla buona strada, diamo un’occhiata agli stili di trading più popolari.

Trading ad alta frequenza o HFT, per i suoi cicli in inglese; Questo stile di trading prevede software e algoritmi specializzati, un buon accesso a Internet e dati di mercato aggiornati per poter entrare in competizione e consentire strategie uniche che altrimenti non potremmo attuare. HTF rappresenta fino all’80% del volume degli scambi in alcuni mercati. È un sistema in cui algoritmi e software eseguono più operazioni al secondo e offre un gran numero di vantaggi che non sono disponibili per molti trader regolari.

Swing Trading; Questa tecnica di trading viene solitamente utilizzata in orizzonti temporali di medio e lungo termine. L’obiettivo di questo approccio è sfruttare i movimenti o le oscillazioni del mercato con operazioni aperte per diversi giorni o settimane. Ma questo non è limitante, sebbene di solito non estendano le operazioni oltre le settimane, il compito qui è di sfruttare uno slancio del mercato, sia esso rialzista o ribassista.

Day Trading o Day Trading; In questo stile di trading, le operazioni vengono aperte e chiuse lo stesso giorno. È il modo per investire nel breve termine, con questa tecnica i Trader solitamente non lasciano operazioni aperte da un giorno all’altro. Qualità che o differisce da altre tecniche di Trading.

Trading con Azioni; Nei mercati azionari vengono scambiate azioni di una miriade di società che cercano di raccogliere capitali vendendo frazioni della loro proprietà. Oggi è possibile negoziare azioni all’apertura del mercato azionario, che si traduce in un periodo di alta volatilità, oppure la semplice analisi tecnica dei grafici giornalieri alla chiusura delle sessioni con l’idea di investire nel lungo periodo. Compito che attualmente possiamo svolgere da casa con la massima comodità adeguando gli orari alle nostre esigenze

lo scalping; È una tecnica di trading che consiste nel catturare rapidi movimenti del mercato, che possono essere causati da cambiamenti di trend, rotture di supporto e resistenza. L’obiettivo principale dell’investitore scalper è sfruttare l’uso di candele da 5,10 o 15 minuti.

Lo scalping consiste nel catturare rapidi movimenti di prezzo, che possono essere causati da cambiamenti nelle tendenze, breakout di supporto e resistenza. Puoi anche usare candele da 1 o 2 minuti. Prestare attenzione al “rumore di mercato”. Il risultato del trading in così breve termine è che si possono realizzare buoni profitti in pochissimo tempo, ma attenzione perché l’effetto può essere anche il contrario.

Trading di criptovalute; Il trading di criptovalute consiste nello studiare i mercati delle criptovalute con diverse tecniche, l’obiettivo è determinare il valore futuro di un bene e fare acquisti e vendite corrispondenti per ottenere benefici. I broker dedicati a questo tipo di trading sono conosciuti come exchange di criptovalute, in questo stile di trading possiamo ottenere tre tipi di modifiche: Scambio di valuta fiat (Fiat) per una criptovaluta; Scambio tra criptovalute e Scambio di criptovalute con valuta fiat (Fiat).

Commercio di futures; I futures sono sottoprodotti finanziari, il che significa che investendo in questi strumenti non stiamo scambiando il bene, stiamo speculando sulla direzione in cui si muoverà il prezzo di detto bene. I profitti sono calcolati in base alla differenza di prezzo risultante. Questi sottoprodotti o derivati ​​finanziari sono negoziati su mercati ufficiali e regolamentati, simili al mercato azionario.

Trading Forex automatico o manuale; Nel mercato Forex, fai trading sui movimenti di prezzo in coppie di valute, come la coppia dollaro-euro. Sia il trading automatico che quello manuale n Forex hanno i loro seguaci e detrattori, l’idea non è di determinare in questa nota quale sia il migliore, ma di farli conoscere come tecniche di trading. Il trading automatico guadagna più follower ogni giorno, con il supporto di un robot di trading che esegue le sue strategie e operazioni automaticamente dal trader.

Da parte sua, il trading manuale offre l’opportunità al trader di applicare tecniche di trading che sono davvero difficili da replicare su un computer. Come le onde di Elliott, per non dire altro.

Un altro aspetto importante che non potrebbe essere replicato dai robot di trading è il cosiddetto “feeling” ovvero l’essere in sintonia con il mercato, questo aspetto non può essere coperto dal trading automatico, poiché annulla la soggettività del trader e riduce praticamente a zero il trading discrezionale. Tuttavia, il trading automatico ti dà molto aiuto per quanto riguarda gli ordini come Stop Loss, Take Profits o Trailing Stop, tra gli altri ordini.

Se sei già addestrato e sai che tipo di trading hai intenzione di fare, ti consigliamo di utilizzare il Brokers comparatore di Rankia.

Per concludere, dobbiamo sottolineare l’importanza di creare un piano o una strategia di trading, che ti permetta di definire la direzione della tua operazione. Questa strategia ti dirà come agire contro una serie di linee guida predeterminate, che ti permetteranno di stimare i risultati che otterrai nella tua operazione.

Questa strategia è come il progetto iniziale di qualsiasi attività o azienda, ti aiuterà a stimare le prestazioni della tua operazione adattandola al tuo profilo di rischio, tempo e dedizione, questo strumento sarà molto utile per valutare la fattibilità del tuo obiettivo di investimento. Man mano che aumenti nuovi aspetti operativi e modifichi alcuni elementi e ne dettagli altri, sarai in grado di