Sanità trentina territoriale: 1.850 pazienti curati a domicilio e cure palliative per 542 malati

Il direttore dell’Azienda sanitaria trentina Paolo Benetollo in quinta Commissione ha fornito alcuni dati sull’attività territoriale.

L’assistenza domiciliare integrata è rivolta oggi a 386 pazienti, mentre le cure palliative interessano 542 pazienti e 49 sono i soggetti seguiti per le cure pediatriche.

I pazienti curati a domicilio con accessi regolari sono altri 1.850. Ancora: i pazienti seguiti dai medici di medicina generali sono 2.300, in parte sovrapposti ai 1.850 seguiti dagli infermieri, circa 1.000 sono gli accessi al giorno a domicilio di infermieri e 100 gli accessi al giorno di medici di medicina generale.

Per la continuità con l’assistenza residenziale, l’organizzazione prevede i punti unici di accoglienza, i Pua, nei diversi ambiti territoriali.

Una continuità importante perché il lavoro a domicilio è orientato a consentire alle famiglie di tenere a casa la persona con bisogno sanitario e anche in condizione di non autosufficienza.

Questo è del resto ciò che più chiedono espressamente i pazienti. La stragrande maggioranza dei malati preferisce essere seguita a domicilio. A tutto ciò si aggiunge l’ambulatorio infermieristico accessibile con prestazioni mediche.

Il direttore dell’Apss ha poi ricordato la pesante incidenza avuta dalla pandemia da Covid-19 su questa situazione, con la scelta presa fin dal marzo del 2020 di proteggere il personale e i pazienti dalle occasioni di contagio e infezione legate agli accessi a domicilio.

Per questo è stato messo in atto il pre-triage prima di ogni accesso, per agire in sicurezza sia verso il personale sia verso i pazienti. In primavera 2020 è stato attivato il monitoraggio telefonico con i pazienti, passato da iniziale pre-triage a risposta sempre più efficace per rispondere ai bisogni di salute, purché fatto in modo adeguato.

Le telefonate funzionano se fatte sulla base di protocolli con la contestuale fornitura di presidi sanitari utili come i saturimetri per i pazienti Covid. Questo monitoraggio potrà integrare i futuri interventi in telemedicina se si riuscirà ad affiancare al telefono sistemi più evoluti.

Sarà così possibile adottare sempre più la telemedicina come soluzione organizzativa e tecnologica da implementare per arrivare con competenze specialistiche anche nelle aree più periferiche del territorio senza costringere pazienti e famiglie a spostarsi.

E anche per cambiare la gestione di una serie di patologie croniche. “Se integrata nei percorsi diagnostico-terapeutici – ha proseguito Benetollo – la telemedicina permetterà di ridurre le periodiche visite ospedaliere di controllo, che andranno effettuate solo quando serve. Sempre per il Covid il personale sanitario è stato molto impegnato nell’esecuzione dei tamponi e nelle vaccinazioni a domicilio” (500 a settimana con le prime dosi, mentre ora restano da fare solo le seconde).