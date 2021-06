Ricette: freschezza e colori sulla tavola di giugno

Finalmente è arrivato giugno, un mese bellissimo a mio avviso perché finisce la scuola, inizia l’estate e si pensa alle vacanze.

Ma soprattutto… è il mio compleanno.

Parliamo di un mese dai colori brillanti e dai sapori freschi; si passa dal verde dei cetrioli all’arancione delle albicocche, dal nero delle more al rosso dei pomodori.

Pubblicità Pubblicità

La lista della spesa di questo mese è veramente lunga, c’è una grandissima varietà di ortaggi gustosi tra cui carote, cetrioli, fagiolini, fave, rucola, pomodori, peperoni e molti altri.

Non è da meno la frutta; questo mese infatti porta con se albicocche, pesche, frutti di bosco, ciliege.

Per inaugurare l’estate mi sono dedicata quasi esclusivamente a piatti freschi, anche se non ho saputo resistere alla tentazione di un dolce.

Pubblicità Pubblicità



Ancora una volta vi propongo un menù facile e veloce, ma stuzzicante e invitante.

Cetrioli a molla con chips di farina di ceci

2 cetrioli

80 gr di quartirolo o feta

1 limone

6 olive nere

noci

origano

Chips di ceci

600 ml acqua

100 gr farina di ceci

50 gr farina di mais

rosmarino

1 cucchiaio di sale

olio evo

Pelare i cetrioli, dividerli in due parti per lungo, capovolgere la metà del cetriolo sul tagliere e disporre degli stecchini lunghi ai lati. Affettare il cetriolo, lo stecchino vi permetterà di non tagliare alla base le verdure, ottenendo così una spirale.

Marinare i cetrioli in una miscela di olio, sale e limone. Più i cetrioli riposano nella marinatura più saranno pieghevoli. Mentre i cetrioli si ammorbidiscono, si può dedicarsi alla preparazione delle chips.

Miscelare le farine, riempire una pentola di acqua, aggiungere il sale e portare ad ebollizione quindi aggiungere il rosmarino finemente tritato. Quando l’acqua bolle versare le farine in un solo colpo, amalgamare con la frusta a mano per evitare che si formino grumi.

Il composto si solidificherà in pochi secondi, ma continuare a cuocere per 2 minuti girando con un cucchiaio di legno fino a quando non si addensa. Trasferire il composto in una teglia unta di olio, distribuire l’impasto in maniera uniforme e lasciar raffreddare.

Dopo 10 minuti capovolgere la teglia su un piano di lavoro e ricavare delle chips con un coltello affilato. Dovrete ottenere dei bastoncini di 6-7 cm circa. Una volta realizzate disporle nella teglia da forno e cuocere 30 minuti a 200 gradi.

A cottura ultimata togliere dal forno e lasciar raffreddare, creare delle girelle di cetriolo e tenerle ferme appoggiandole una all’altra. Riempire di quartirolo tagliato a dadini e aggiungere qualche oliva, una spolverate di pepe e servire con le chips

Cheesecake salata con rucola, pomodori e bresaola

per la base

150 gr di taralli (o cracker, grissini)

50 gr di crostini dorati

100 gr di burro

per il ripieno

350 gr di Philadelphia o formaggio spalmabile

250 gr di ricotta sgocciolata

20 gr di rucola

1 mazzetto di menta

per la decorazione

una manciata di rucola fresca

6-7 fette di bresaola

3-4 pomodori ciliegino

10 olive nere

basilico

maggiorata

sale

Per prima cosa polverizzare i taralli con l’aiuto di un robot da cucina, quindi unire il burro fuso e versare il composto in una teglia con fondo amovibile. Distribuire con un cucchiaio e creare 1 cm di bordo circa.

Mettere in frigo per 20 minuti (o in freezer per 10) . In una ciotola versare Philadelphia e ricotta, mescolare e successivamente aggiungere la rucola e il basilico finemente tritati. Ritirare la base dal frigo, versare la crema e appiattire con un cucchiaio la superficie, quindi riportare in freezer per 15 minuti.

Nel frattempo preparare le rose di bresaola; tagliare a metà ogni fetta, ripiegare in due e arrotolare. Tagliare i pomodori, condire con sale, origano e un pò di maggiorana.

Per staccare bene la cheesecake dallo stampo, intagliare con un coltello affilato i bordi, segare bene e fare più di un giro. Aprire quindi il cerchio.

Ripetere la stessa operazione con la base, quindi trasferire delicatamente su un piatto da portata. A questo punto aggiungere la rucola, decorare con le roselline di bresaola, le olive e tutto intorno aggiungere i pomodori conditi.

Risotto speck e fagiolini

180 gr di riso

olio evo

1 cucchiaio di soffritto di verdure

100 gr fagiolini già lessati

60 gr speck a dadini

brodo vegetale

Lessare i fagiolini in abbondante acqua, scolarli e tenerli da parte. In una casseruola rosolare lo speck con il soffritto di verdure e un cucchiaio di olio. Aggiungere il riso e farlo tostare, aggiungere un bicchiere di vino bianco e sfumare mescolando con un cucchiaio di legno.

Aggiungere poco alla volta il brodo, mescolando di tanto in tanto. Nel frattempo mettere i fagiolini in un robot da cucina e frullare fino ad ottenere una purea omogenea. A cottura quasi ultimata del riso aggiungere la purea e proseguire la cottura, aggiungendo altro brodo solo quando il fondo è ben asciutto

Crostata alla crema con frutti di bosco

Per la frolla

125 gr di burro morbido

1 uovo

100 gr di zucchero

300 gr di farina

per la crema

500 ml di latte

2 uova

100 gr di zucchero

40 gr di farina

Farcitura

frutti di bosco a piacere

In una ciotola lavorare il burro con lo zucchero fino ad ottenere una crema; aggiungere la farina ed infine l’uovo. Impastare prima con una forchetta poi con le mani fino a che non si ottiene una palla omogenea.

Lasciarla riposare mezz’ora circa, quindi stenderla su un piano infarinato e successivamente trasferirla in una teglia foderata con carta forno, Bucherellare la superficie quindi infornare il guscio di pasta per 20 minuti circa a 180 gradi. Nel frattempo lavare i frutti di bosco e tenerli da parte.

A cottura ultimata preparare la crema. In una pentola versare il latte e lo zucchero, poi aggiungere la farina. Mescolare con una frusta per evitare che si formino grumi in cottura; rompere l’uovo nella crema, mescolare e portare sul fuoco.

Cuocere finchè la crema non si addensa, mescolando spesso. Prendere il guscio di pasta, versare la crema e decorare a piacere con la frutta.