Come spiare Telegram facilmente nel 2021

Telegram è un’app di messaggistica istantanea di nuova generazione, basata su cloud, distribuita gratuitamente e disponibile per tutti i sistemi operativi.

L’app di Telegram è nata di recente, nel 2013, 4 anni dopo WhatsApp, ma sta velocemente balzando al top delle classifiche grazie alle sue numerose funzioni che vantano la quasi assenza di bug e down dei sistemi.

Indicativo è il dato relativo al mese di Aprile 2021, in cui su Google Play italiano l’app di Telegram è stata scaricata 378 mila volte, mentre quella di WhatsApp si è fermata a 281 mila download.

Questo ha portato molte persone a chiedersi come spiare telegram in maniera sicura e affidabile. In questo articolo scopriremo come fare, partendo con l’analisi delle principali caratteristiche che rendono Telegram così appetibile.

Principali funzionalità che rendono Telegram l’app migliore – Le caratteristiche principali dell’app sono le seguenti: possibilità di scambiare messaggi di testo; effettuare chiamate vocali e videochiamate crittografate end-to-end; condividere qualsiasi tipo di file fino a 2 GB di dimensione; creazione di canali e gruppi con centinaia di migliaia di membri; possibilità di trasmissioni in diretta audio/video con possibilità di partecipazione anche da parte dei membri e autodistruzione dei messaggi una volta che questi vengono visualizzati dal destinatario.

È bene sapere anche che l’app di Telegram dispone di frequenti aggiornamenti da parte del team di sviluppatori, che la rendono un’app all’avanguardia e sempre un passo avanti rispetto alle altre. Un esempio indicativo dell’aggiornamento avvenuto a Giugno 2021 è l’implementazione dei pagamenti 2.0, ovvero la vendita di beni e servizi, pagabili tramite gli 8 fornitori di pagamento integrati nell’app e senza l’applicazione di commissioni.

È possibile spiare messaggi Telegram di qualcun altro? – È possibile, sì, ma è piuttosto complicato e richiede soluzioni moderne. Per hackerare un’app è necessario introdursi all’interno di un account altrui e spiare messaggi Telegram, compresi pertanto i media condivisi con altri numeri, oppure i messaggi vocali e/o testuali che vengono scambiati.

Le informazioni presenti in questo articolo non intendono in alcun modo suggerire o incentivare il furto di dati relativi a istituti bancari e/o dati di pagamento in app, ma fornire una guida per chi ha necessità di accedere alle conversazioni Telegram di un’altra persona.

Come intercettare messaggi Telegram con app spia – Per spiegare come intercettare messaggi Telegram con app spia è importante premettere cosa sono le app spia: queste sono software spia che, sfruttando le vulnerabilità, intercettano i dati scambiati fra smartphone, tablet e PC. Comunemente noti come spyware, questi programmi monitorano i dati della vittima, e successivamente li memorizzano e li mostrano in un portale dedicato all’utilizzatore in tempo reale. Una delle app principali per chi si interessa di come spiare Telegram è mSpy.

L’app mSpy per spiare Telegram – Come suddetto, l’app mSpy permette di spiare i messaggi Telegram in modo facile e intuitivo. Questa applicazione è disponibile sia per iOS che per Android, e risulta a tutti gli effetti il tool spia più efficace per Telegram.

Le sue principali peculiarità sono la possibilità di monitorare tutti i messaggi di testo che vengono inviati e ricevuti, vedere le chat segrete per prevenire attività indesiderate (nel caso in cui la persona controllata sia un minore), controllare i contatti Telegram per vedere con chi usualmente il target comunica, e altro ancora. Queste funzioni sono utili in modo particolare per proteggere i figli da pericolose interazioni con estranei, basti pensare che il 75% dei ragazzi che hanno ricevuto una cyber-molestia sessuale non lo hanno segnalato ai propri genitori.

Il software mSpy può essere allo stesso tempo utile per scoprire un tradimento da parte del/della proprio/a partner.

Ma come funziona esattamente l’app? – Prima di tutto bisognerà acquistare l’app mSpy, scegliendo il piano di abbonamento che più soddisfa le esigenze del cliente, compilando il modulo d’ordine e completando il pagamento online. Tutta la procedura sarà semplificata dalle istruzioni presenti sul sito web che guideranno passo nella procedura.

Dopo l’acquisto si procederà con il download e l’installazione del software sul dispositivo desiderato. In caso si incontri qualsiasi problematica si potrà richiedere assistenza tecnica da parte del supporto clienti presenti 24 ore, 7 giorni su 7.

Dopo aver avviato il programma inizierà il monitoraggio dei dati ricevuti da Telegram, visibili all’utilizzatore sul pannello di controllo mSpy. I dati in questione saranno composti da messaggi di testo, chiamate, posizioni GPS, cronologia di navigazione e molto altro.

Le funzionalità di mSpy – Oltre a Telegram, l’app mSpy offre numerose altre funzionalità di monitoraggio dati, qui di seguito verranno elencate le più importanti:

1) Gestione delle chiamate: verrà visualizzato il registro delle chiamate ricevute e inviate, comprese le durate, le informazioni sui contatti e la cronologia completa.

2) Tracciamento degli SMS: verranno intercettati i messaggi di testo, gli iMessage e i file multimediali inviati e ricevuti.

3) Lettura delle app di messaggistica: oltre a Telegram, anche Skype, Snapchat, Viber, Facebook, WhatsApp, Tinder e molte altre app.

4) Tracciamento GPS: si potrà tenere traccia della posizione GPS dell’utente, impostando anche la ricezione di avvisi ogni volta che entrerà o uscirà da una determinata zona.

5) Visualizzazione file multimediali presenti nella galleria, come video e foto scattati e registrati.

6) Lettura delle e-mail.

7) Monitoraggio dell’attività online: verrà mostrata la cronologia dei siti visitati per intero, con la possibilità inoltre di bloccare quelli indesiderati.

Per concludere – Alla luce delle considerazioni fatte finora si può dire che hackerare Telegram sia possibile, ma non certamente semplice. Se però ci si affida a un’app davvero affidabile, le cose oltre che semplificarsi risultano davvero soddisfacenti. È utile ricordare che la violazione della privacy altrui è un reato grave, pertanto è bene accedere a informazioni altrui in modo segreto solo in quei casi di estrema necessità come la tutela di un minore su cui si esercita la patria potestà.