Via delle Orfane: spaccio in pieno giorno da parte dei «padroni» della città – IL VIDEO

Via delle Orfane alle 16,30 di un tranquillo pomeriggio di giugno. All’ombra del retro della chiesa di Santa Maggiore a Trento un allegro gruppetto che i residenti indicano come noti spacciatori, ride e parla ad alta voce: non fanno nulla per non farsi notare, anzi.

Le macchine sono in sosta vietata e all’interno della Ztl, le telecamere dovrebbero riprendere e poi inviare le multe. Ma chi se ne frega, e chi le paga le multe! Loro possono tutto, loro sono i padroni della città. Gli spacciatori e i delinquenti.

Nel video si vede chiaramente come ad un certo punto, uno si stacchi dal gruppo per appoggiarsi ad una macchina parcheggiata ed è in quel momento che da Vicolo Colico arriva un ragazzo per un veloce conciliabolo.

Non si capisce se può essere la fase d’acquisto di una dose, oppure si tratta della fase di passaggio: comunque uno scambio avviene. Succede così tutti i pomeriggi perché per spacciare a Trento, non è necessaria la sera, ma lo si fa tranquillamente a tutte le ore.

Amara la considerazione di un residente: ”Assembramento veramente inquietante di spacciatori che danno l’impressione di non temere nulla. In compenso i Vigili di Quartiere sono fermi in Via Belenzani”.

Siamo alle solite. Se non ci sono ordini precisi da parte del sindaco Ianeselli al quale la Polizia Locale fa capo, se non c’è flagranza di reato non esiste l’obbligo di intervenire.

Allora meglio farsi notare all’ombra di Palazzo Thun, controllare qualche mascherina indossata o meno piuttosto che mettere il culo nelle pedate in Via delle Orfane o in Piazza Santa Maria Maggiore.

Per la gente comune è assurdo che le Forze dell’ordine conoscano alla perfezione il circuito dello spaccio e le facce dei suoi protagonisti, ma lascino fare.

A poco serve sapere che i pesci piccoli sono controllati per arrivare a quelli grossi, quando quotidianamente devi convivere con gli spacciatori davanti alla porta di casa e sai che i tuoi figli sono costretti a venirne a contatto anche solo per rincasare.

Ma a Trento è così: da anni si conoscono le problematiche delle quali se ne parla all’infinito, ma non si fa nulla. Ianeselli non smentisce Andreatta per la politica del vivi e lascia vivere.