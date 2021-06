I residenti delusi dall’esito dell’incontro sul tema della movida avuto col sindaco, questore e commissario del governo

Al di la del comunicato ufficiale diffuso dall’ufficio stampa del sindaco, i residenti non sono per nulla soddisfatti dell’esito dell’incontro avvenuto ieri sul problema della movida in piazza del Conservatorio e vie limitrofe.

“La nostra richiesta principale, di estendere l’ordinanza restrittiva del Sindaco anche agli altri giorni della settimana fino a quando non si troveranno soluzioni alternative per gli universitari, è stata respinta dal Questore. Motivo? Secondo lui questo porterebbe allo svuotamento dell’area che così morirebbe. Ha aggiunto che la scelta di limitare l’ordinanza ai fine settimana è stata molto ponderata. E di non voler puntare sulla repressione ma sulla prevenzione, ma senza chiarire cosa questo voglia dire in concreto. Nessuno ha risposto alla domanda sul perché non rendere permanente il presidio e il controllo notturno delle forze dell’ordine visto che tutti e tre – Commissario del Governo, Sindaco e Questore – hanno detto che l’unica zona della città in cui ci sono dei problemi è la nostra”.

Anzi Ianeselli ha definito “parte debole” quella studentesca e quindi da tutelare, rispetto a esercenti e residenti.

Giudicato invece positiva l’idea di installare tre bagni chimici anche se in piazza Venezia sono comunque molto distanti rispetto alla zona calda e poi non è assolutamente detto che vengano utilizzati in alternativa alla sfida della pisciata libera.

Interessante il contributo di una residente di una casa all’incrocio con Via Galilei: “Vorrei condividere con voi la nostra esperienza con i plateatici, che si riassume brevemente in: guardatevi dall’accettare l’allargamento dei plateatici. Non vi porterà via chi piscia per strada, che si sposterà magari in un angolo diverso della piazzetta, mentre vi garantirà un assembramento costante e rumoroso sotto le vostre finestre, reso possibile e incoraggiato proprio dai plateatici, e ovviamente ben accetto alla polizia e al Comune.

I bar saranno ulteriormente incentivati a tenere aperto tutta la notte. Se non mi credete basta che voi veniate a vedere l’incrocio in cui ”vivo” io. Dalla riapertura dopo covid, è tappezzato di plateatici e vi assicuro che con tutta la gente seduta più tutta quella che passa e poi fa capannello, la vita è dura. La sera non si riesce a fare una conversazione in casa senza dover alzare la voce. Dopo le 22, i livelli di rumore che misuriamo in casa a finestre chiuse sono ben al di sopra di quelli permessi per legge per strada, all’aperto.

Tra l’altro la sensazione uscendo e entrando a casa è piuttosto aggressiva, di assedio dei marciapiedi. Finora è stato tollerabile per via del coprifuoco. Ma appena il coprifuoco verrà rimosso, la situazione sarà peggiore. Quindi, ai vostri problemi attuali, dei plateatici più vasti aggiungeranno tutto ciò. Una volta che questa soluzione viene implementata, quanto a lungo pensate che ci vorrà finché arrivino altri bar (di nuovo, passate a vedere da noi).

In breve: a me sembra che la soluzione che vi è stata proposta peggiori il problema che avete. Il Comune ha tutto l’interesse ad aggiungere plateatici. Se poi può dire che questa soluzione l’ha proposta a voi residenti e voi l’avete accettata, si sta anche parando da colpi come cause (vedi Brescia e Torino) di gente che ha accusato il Comune di negligenza”. Il dibattito è aperto ed intanto ci avviciniamo alle serate calde della movida”.