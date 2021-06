L’amministrazione comunale di Ville d’Anaunia concede in uso l’“Ort dei Peci”

È stato pubblicato dal Comune di Ville d’Anaunia un avviso pubblico per la concessione in uso dell’ “Ort dei Peci”, struttura in Val di Tovel con andito annesso per lo svolgimento di attività didattico-turistica e ricreativa, per la promozione e la conoscenza delle tradizioni e dei prodotti tipici, anche attraverso la vendita di prodotti locali, caseari, miele o per fini di promozione turistica, contribuendo ad accrescere l’attrattività del territorio.

L’ “Ort dei Peci” sarà concesso in affitto dall’amministrazione comunale per i prossimi due anni, che potranno diventare 4 in caso di rinnovo.

Gli interessati dovranno presentare la propria offerta in aumento rispetto al canone annuo di 200 euro entro le ore 9 di mercoledì prossimo 16 giugno.

Potrà essere effettuato un sopralluogo alla struttura, alla presenza del personale comunale e previo appuntamento al numero 0463.451191 interno 4415 (Tiziano).

Eventuali informazioni possono essere richieste all’ufficio segreteria dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. L’avviso completo è consultabile sul sito internet comunale www.comune.villedanaunia.tn.it

