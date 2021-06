In arrivo 10 mila mascherine trasparenti, Alessia Ambrosi (FdI): «Non possiamo lasciare indietro il mondo dei disabili»

Nuovo Portale di Reclutamento per la P.A.: l’unico spazio dove domanda e offerta si incontrano Con il nuovo Decreto varato dal Governo, esce anche il nuovo Portale del Reclutamento per la Pubblica Amministrazione, un luogo rivoluzionario dove si incontrerà domanda e offerta di lavoro pubblico. Di cosa si tratta All’interno... The post Nuovo Portale di Reclutamento per la P.A.: l’unico spazio dove domanda e offerta si incontrano appeared first on […]

Cresce la fiducia dei consumatori e delle imprese: Italia verso un trend positivo L’Italia rincorre la strada per la ripresa e cresce la fiducia dei consumatori che si riavvicina ai livelli pre-pandemia. I dati vengono confermati dall’Istituto nazionale di statistica, Istat che racconta di un’Italia più fiduciosa e... The post Cresce la fiducia dei consumatori e delle imprese: Italia verso un trend positivo appeared first on Benessere Economico.

Addio ai “furbetti” del Cashback, in arrivo avvisi per i pagamenti sospetti In previsione della chiusura del primo semestre del Cashback fissata per il 30 giugno 2021, gli utenti che hanno dato vita a movimento sospetti riceveranno un avviso. Cashback, il rimborso In quella data gli utilizzatori... The post Addio ai “furbetti” del Cashback, in arrivo avvisi per i pagamenti sospetti appeared first on Benessere Economico.

PMI, la ripartenza è digitale e sostenibile La vera ripartenza, dopo le macerie lasciate in eredità dal covid sarà difficile per le imprese costrette a fare i conti con i nuovi divari territoriali, di età e fra i settori produttivi. Il digitale... The post PMI, la ripartenza è digitale e sostenibile appeared first on Benessere Economico.

Bonus centri estivi, come funziona la nuova agevolazione per l’estate 2021 L’Inps ha pubblicato il bando di concorso online per richiedere il bonus centri estivi 2021. Si tratta di un contributo a titolo di rimborso spese riservato alle famiglie residenti in Italia con figli minori di... The post Bonus centri estivi, come funziona la nuova agevolazione per l’estate 2021 appeared first on Benessere Economico.