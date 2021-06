Dal 56k alla fibra: l’evoluzione delle connessioni internet

Caricare una pagina in pochi secondi, consultare un sito con un click e telefonare mentre si sta navigando, oggi sembra la normalità; eppure, non è sempre stato così.

Basta tornare con la mente agli anni Novanta, quando in casa veniva utilizzato il modem 56kps che, con il suo suono inconfondibile, stabiliva la connessione sfruttando il segnale analogico della linea telefonica: era un internet “a consumo” e le bollette erano salate.

Questo tipo di connessione, chiamato Dial-Up, consentiva di raggiungere i 56k per via analogica (ma non superava quasi mai i 33k) e i 64k per via digitale con tempi di risposta di circa 400ms anche per aprire una sola pagina web, una lentezza impensabile oggi come oggi.

Nello stesso periodo, invece, le aziende utilizzavano già il digitale grazie alla linea ISDN, che consentiva di navigare a una velocità di 128kbps e di avere libera la linea telefonica.

Un notevole vantaggio, senza dubbio, ma la vera rivoluzione arrivò nel 2000 con la nascita della linea DSL. Quest’ultima si rivela subito una valida alternativa alla ISDN (rimasta per i centralini telefonici) con gli iniziali 640kbps, notevoli per l’epoca.

La DSL ha rappresentato un notevole passo avanti rispetto al modem 56k sfruttando sì la linea telefonica ma viaggiando su frequenze separate.

La sua forma più conosciuta è la ADSL, dove la “a” sta per asimmetrica poiché c’è differenza tra la ricezione e l’invio dei dati, cioè tra il download e l’upload.

Inoltre, dal 2004 una nuova compressione dei dati, chiamata adsl2 e asdl2+ ne ha portato la velocità di connessione (nominale) a 24MB/s.

Si tratta dell’ADSL definita “banda larga” che è tuttora in uso. I costi iniziano a scendere, viene introdotta la possibilità di pagare abbonamenti mensili e la linea telefonica viene finalmente liberata.

Ma le innovazioni non si sono fermate qui e oggi la fibra ottica sta lentamente sostituendo l’ADSL.

Infatti, all’aumentare della distanza dalla centrale, i cavi in rame dell’ADSL portano a una progressiva perdita della velocità di connessione mentre i cavi in fibra ottica sono in grado di far propagare la luce al loro interno e possono così raggiungere la velocità di ben 1000 megabit al secondo.

Oggi la fibra ottica si sta diffondendo sempre più velocemente ma non soltanto per via dell’elevata velocità di trasmissione. Secondo ComparaSemplice, un noto comparatore di tariffe, la fibra ottica dà vantaggi anche in termini di stabilità e sicurezza.

Inoltre, le offerte fibra oggi presenti sul mercato, hanno un prezzo molto più accessibile rispetto al passato e si può passare dalla classica ADSL alla fibra ottica con una piccola spesa aggiuntiva.

Questo breve viaggio nel mondo delle connessioni internet dal “famoso modem 56k” alla fibra ottica, che ha cambiato radicalmente il panorama e che è tuttora in evoluzione, aiuta a comprendere come la tecnologia sia sempre in costante aggiornamento.

E di questo abbiamo un esempio anche pensando agli smartphone, “accessori da film” solo pochi anni fa ma oggi compagni indispensabili della vita quotidiana, sia per il tempo libero che per le attività professionali.