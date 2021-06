Caso Chico Forti, lo zio: «A questo punto siamo molto preoccupati»

Il proclamo del ministro degli esteri Luigi Di Maio sei mesi fa poi più nulla. Il ministro della giustizia italiano spiega che «gli Stati Uniti non hanno mai inviato i documenti per il trasferimento e l’estradizione di Chico Forti in un carcere italiano».

Sulle voci di un possibile smarrimento dei documenti la Farnesina precisa che nessun documento è stato mai smarrito anche perché non è stato mai trasmesso agli uffici italiani.

«A questo punto siamo preoccupati perché i documenti non si sa bene dove siano – dichiara Gianni lo Zio di Chico Forti – vorremmo avere un punto di riferimento preciso con cui confrontarci e per sapere come evolve la cosa. Ma pare difficile».

Ma come sta Chico Forti in attesa del trasferimento? Lo spiega lo stesso Gianni Forti: «Chico per ora sta bene, ma ogni giorno che passa diventa sempre più pesante e doloroso».

Chico Forti era stato trasferito dal carcere di Miami circa 4 mesi fa in altro carcere, e questo sembrava un forte segnale per un suo immediato rientro in Italia. Poi non si è saputo più nulla.

Quando Chico Forti rientrerà in Italia dovrà scontare una pena, come spiega la convenzione di Strasburgo, stabilita da una speciale commissione di Giudici italiani. Ma sono in molti a giurare che appena varcato il confine italiano sarà graziato dal presidente Mattarella. Oltre 20 anni dietro le sbarre da innocente sembrano davvero troppi.

