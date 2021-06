Taxi Riva del Garda: aree di sosta e novità

In conclusione di un ampio intervento di rinnovo dell’arredo urbano di viale di San Francesco e di viale Scaligero, sono state modificate le aree di sosta dei taxi. Con, allo studio, una novità: il servizio di taxi rosa.

Finora le aree per la sosta di attesa dei taxi erano due: una in largo Medaglie d’Oro (all’estremità ovest, nei pressi dell’Apt) per tre stalli, e l’altra in piazza Garibaldi (davanti al Grand Hotel Riva), per due stalli. In seguito ai diversi interventi di rinnovo dell’arredo urbano di viale di San Francesco e di viale Scaligero, la Commissione consultiva trasporti ha elaborato una proposta di nuova disposizione dei taxi che prevede due nuove aree: in viale Scaligero (sul lato est, verso Torbole), per quattro stalli; e in viale San Francesco (sul lato sud) per uno stallo.

Per garantire l’accesso agli stalli di viale Scaligero anche nei giorni di mercato bimensile (giorni in cui non è possibile utilizzare viale San Francesco), si è stabilito a favore dei taxi la possibilità di transitare in viale della Liberazione (che durante i giorni di mercato è impegnato da un numero molto limitato di veicoli) in senso contrario, fino all’intersezione con viale Scaligero (con l’obbligo di precedenza ai veicoli in uscita dal centro storico).

La nuova regolamentazione, che prevede anche la riorganizzazione delle aree di sosta per carico e scarico, è stabilita da due distinte ordinanze.

«In commissione –spiega l’assessore alla qualità urbana Luca Grazioli– abbiamo condiviso quanto proposto dal rappresentante dell’Unione di rappresentanza dei tassisti italiani, Uritaxi: al posto dei tre stalli in largo Medaglie d’Oro si è concordato di riservare due stalli per aree carico e scarico, eliminando quello più prossimo alla rotatoria così da consentire un migliore spazio di manovra agli autobus.

Sono state poi individuate altre aree per carico e scarico in viale San Francesco e in viale Scaligero, andando incontro alle esigenze dei fornitori. Inoltre come amministrazione comunale abbiamo portato all’attenzione della commissione la volontà di introdurre il cosiddetto taxi rosa, ovvero dei buoni sconto per l’utilizzo dei taxi per le donne residenti a Riva del Garda maggiori di 16 anni d’età, che si spostano in orario notturno, in questo momento allo studio da parte degli uffici comunali.

Come sempre, nell’affrontare questa questione abbiamo cercato di dare risposta il più possibile alle esigenze di tutti, quindi dei tassisti e anche di artigiani e fornitori, aumentando e regolamentando gli stalli di carico e scarico, senza però dimenticare l’aspetto sociale del taxi rosa, nella speranza che si concretizzi al più presto».