Scontro in val di Ledro, 35 enne centauro finisce all’ospedale

Incidente stradale questa mattina pochi minuti prima delle 10.00 sulla strada statale 240 nel comune di Ledro, nel centro abitato di Molina di Ledro.

Sull’intersezione tra via Maffei e via don Lucillo Sartori un furgoncino con a bordo dei turisti tedeschi stava per immettersi in via Sartori e una motocicletta con a bordo un italiano di 35 anni che stava percorrendo la statale in direzione Riva del Garda si sono scontrati facendo cadere a terra il motociclista.

Immediati i primi soccorsi prestati da passanti e automobilisti in transito. Allertata anche la centrale 112 che ha attivato i primi soccorsi con due ambulanze dei sanitari della locale croce rossa ledrense e del 118 arrivata dal ospedale di Arco che hanno prestato le prime cure al centauro.

Vista la dinamica e i politraumi riportati dal centauro è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso partito da Mattarello che in pochi minuti è atterrato nei prati sotto l’abitato di Molina. A supporto le squadre dei vigili del fuoco volontari di Molina di Ledro coordinate dal comandante Angelo Maroni che hanno trasportato l’equipe sanitaria sul luogo dell’incidente e supportando il personale sanitario mettendo anche in sicurezza la zona.

Dopo essere stato stabilizzato il paziente e stato trasportato con l’ambulanza all’elicottero che lo ha trasferito all’ospedale di Rovereto. Le sue condizioni sono di media gravità. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi di legge una pattuglia dei carabinieri del radiomobile di Riva del Garda e della polizia locale che ha gestito la viabilità e le lunghe code in entrambe le direzioni.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi e bonificato l’area da oli e vari liquidi persi dalla moto recuperando i mezzi per affidarli al carro atrezzi. Illesi gli occupanti del furgoncino Van.

