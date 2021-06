Open week – digital edition 2021 al Polo universitario professioni sanitarie

Anche quest’anno il Polo universitario delle professioni sanitarie organizza, dall’8 al 10 giugno, giornate di orientamento allo studio in cui verranno presentati i corsi di laurea delle professioni sanitarie per l’anno accademico 2021/2022. Dato il periodo di emergenza le presentazioni si svolgeranno in remoto tramite modalità webinar.

Da martedì 8 a giovedì 10 giugno torna l’annuale appuntamento al Polo universitario, questa volta in veste digitale.

Nei tre giorni dedicati alle future matricole verrà presentata l’offerta formativa relativa alle professioni sanitarie. In particolare verranno introdotti i corsi di laurea triennali del Polo, grazie ai quali è possibile diventare professionisti sanitari.

Per partecipare ai webinar è necessario iscriversi e all’atto della registrazione inserire un indirizzo email al quale verrà inviato il link per collegarsi alla stanza virtuale.

Gli appuntamenti per gli incontri sono i seguenti: martedì 8 giugno alle 12 (link per iscriversi https://bit.ly/3hP8dGM) e alle 14.30 (link per iscriversi https://bit.ly/349shLV); mercoledì 9 giugno alle 12 (link per iscriversi https://bit.ly/3vtmdu5) e alle 14.30 (link per iscriversi https://bit.ly/3hLe685); giovedì 10 giugno alle 14.30 (link per iscriversi https://bit.ly/3oQVXqP).

Durante i webinar verranno fornite informazioni riguardanti i piani di studio dei vari percorsi formativi, gli ambiti lavorativi e le varie opportunità a cui poter accedere una volta terminati gli studi.

Verrà spiegato quali sono le agevolazioni previste per la frequenza e saranno dati consigli su come prepararsi al meglio al test di ammissione. Inoltre si cercherà di spiegare quali sono le buone ragioni per cui le nuove generazioni dovrebbero scegliere di diventare dei professionisti sanitari.