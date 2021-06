Inizia il Festival dell’Economia e Fratelli d’Italia apre un punto d’ascolto: «Abbattere le tasse e via il reddito di cittadinanza»

In occasione del Festival dell’ Economia, il Dipartimento Lavoro e Crisi Aziendali di Fratelli d’Italia del Trentino Alto Adige, rappresentato da Francesca Barbacovi, (foto) sarà presente domani in Largo Carducci dalle 9 alle 18.

Sarà allestito un punto di ascolto con i cittadini per confrontarsi con lavoratori autonomi e dipendenti per mettere a fuoco a livello locale gli interventi prioritari per migliorare le condizioni di lavoro.

Fra le priorità l’abbattimento delle tasse e soprattutto lo stop al reddito di cittadinanza rivelatosi un autentico fallimento che sta prosciugando le casse nazionali al fronte di nessun risultato.

Pubblicità Pubblicità

Secondo il documento dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, ad aprile del 2021 erano 1.656.389 i beneficiari del Reddito, oltre un milione dei quali localizzati al sud e nelle isole. Ebbene, del milione e passa di soggetti che potrebbero sottoscrivere il patto per il lavoro – che poi è l’attività principale per cui sono stati assunti i famosi navigator -, lo ha fatto solo il 31 per cento.

Lo scorso anno, al primo monitoraggio di Anpal, la quota parte di chi aveva avuto accesso al colloquio per la ricerca di un lavoro era del 44 per cento. C’è da stendere un velo pietoso su quanti hanno trovato lavoro. Anzi, chi riceve il reddito di cittadinanza il più delle volte viene stimolato a starsene sul divano di casa propria invece che andare a cercare il lavoro.

Come detto il punto di ascolto di Largo Carducci sarà l’opportunità per i cittadini che lo vorranno di un incontro diretto con i Consiglieri provinciali e comunali di Fratelli d’Italia. Grazie alla raccolta di stimoli dal territorio Il Dipartimento ha già consegnato alcune proposte anche a livello nazionale.

Pubblicità Pubblicità



“La sfida principale che ci caratterizza – afferma Francesca Barbacovi – è quella di tutelare le nostre imprese: abbattere le tasse, eliminare il reddito di cittadinanza destinando quelle somme alle aziende ed alla produttività affinché possano essere creati posti di lavoro. Queste sono le prime emergenze per far tornare a crescere l’occupazione. Abbiamo avuto nel periodo della pandemia un milione di posti di lavoro persi, dobbiamo recuperarli anche per scongiurare una crisi sociale di proporzioni imprevedibili.

Il nostro programma verte a puntare alla valorizzazione delle piccole e medie imprese, dei lavori tradizionali, del commercio, dell’artigianato, del Made in Italy e dei lavori manuali . Prioritaria in questo senso è la riduzione del cuneo fiscale e della sburocratizzazione, le sfide necessarie per riattivare il mercato delle assunzioni.

Allo stesso modo va considerato come una opportunità troppo poco valorizzata quella dell’ apprendistato, come transizione tra formazione e lavoro e strumento di accesso al lavoro . Importante è anche la conclusione della riforma del lavoro secondo il principio dei pari diritti dei lavoratori, riforma che si ispiri al Contratto Unico per tutti. In aggiunta richiediamo anche incentivi a forme di partecipazione agli utili aziendali da parte dei lavoratori.

Inoltre crediamo sia fondamentale anche l’introduzione dell’orientamento al mondo del lavoro e dell’educazione all’imprenditorialità nelle materie scolastiche di ogni istituto secondario.

Queste sono alcune delle proposte inerenti al nostro programma, conclude Francesca Barbacovi. È necessaria una rivoluzione che metta lo Stato al servizio del cittadini per liberare energie, far emergere le volontà e investire sul talento di tutte le persone che stanno facendo impresa e vogliono fare impresa, come è necessario un piano per sostenere i livelli occupazionali ed il riallineamento delle competenze dei lavoratori alle necessità di riconversione e ristrutturazione aziendale delle imprese in situazioni di crisi”.