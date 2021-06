Finanziamenti Europei a Fondo Perduto: Prestiti Aziendali 2021

Sei in cerca di finanziamenti europei a fondo perduto? Nel 2021, sono stanziati diversi fondi per aiutare le aziende in difficoltà.

Se fossi gestore di una impresa, ti suggeriamo di seguire minuziosamente questa guida, per comprendere quali capitali di denaro potresti riuscire ad ottenere.

Generalmente, i fondi a fondo perduto hanno dei tempi relativamente brevi. Alcuni di essi sono ottenibili soltanto entro una determinata data oppure fino a che non scadano le risorse economiche. Ma quali sono le possibilità nel 2021? Quali sostegni sono stati stanziati per le imprese?

Finanziamenti europei a fondo perduto per le aziende: che cosa sono? – I finanziamenti europei a fondo perduto per le aziende, sono delle risorse economiche che vengono richieste al fine di poter ottenere una determinata liquidità, senza doverla rimborsare oppure, tornando soltanto una parte (il più delle volte è richiesto soltanto il 50%).

Un’altra agevolazione quando richiedi un finanziamento economico a fondo perduto, sono i tassi di interesse pressoché nulli o quasi.

Per creare questo articolo, ci siamo in parte affidati alla guida ai prestiti e finanziamenti europei a fondo perduto del grande esperto sul credito Abelardo Massoni.

Per ottenere le somme di denaro che vengono disposte a fondo perduto, a patto che tu disponga dei requisiti richiesti dal bando (sono soggettivi e cambiano costantemente), hai due possibilità per ricevere la cifra:

• Fondi a gestione diretta: ti interfaccerai direttamente con l’Unione Europea, ottenendo il capitale di denaro sul conto corrente.

• Fondi a gestione indiretta: il capitale viene trasferito alle Province e alle Regioni, le quali saranno le uniche responsabili del fondo europeo, il cui compito è quello di destinarlo ai soggetti che ne potranno godere (dopo aver soddisfatto i requisiti indispensabili).

Ti consigliamo di controllare minuziosamente ogni qualvolta esce un bando, in modo tale da affrettare i tempi di invio domanda e ricezione del denaro.

Quali sono i finanziamenti europei a fondo perduto previsti per il 2021? – Tra i migliori finanziamenti europei a fondo perduto per il 2021, ecco un elenco che riassume le condizioni e i requisiti richiesti per ottenerli.

Capitale economico a fondo perduto per giovani imprenditori – Da anni Invitalia, ha lanciato dei progetti per stanziare fondi europei a fondo perduto, affinché ogni giovane (purché non abbia più di 29 anni) e aspirante imprenditore, possa ottenere un buon capitale da poter investire nell’acquisto di beni materiali e in tutto quel che possa mandare avanti la sua attività economica.

Il progetto in questione previsto per il 2021, prende il nome di SELFIEmployment. Quest’ultimo è rivolto a tutti i NEET (Employment or in Education or Training), ovvero tutti coloro che non hanno un lavoro da tempo e alle giovani imprenditrici che vorrebbero metter su una loro impresa.

Il nuovo contributo europeo per le startup innovative – Il Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di aiutare le startup innovative a crescere, ha stanziato 9,5 milioni di euro da destinare a quelle giovani imprese, che fin dall’inizio hanno la possibilità di acquistare i servizi messi a disposizione dagli enti abilitati.

In questa categoria rientrano gli acceleratori, incubatori, innovation hub ed organismi di ricerca. A patto che le giovani aziende rientrino nei requisiti richiesti e qualora ci siano degli investitori qualificati, enti abilitati o business angels che abbiano investito in equity nel capitale sociale, esse potranno richiedere un secondo contributo (sempre a fondo perduto).

Il progetto prende il nome di Smart Money, le cui aziende possono ottenere fino a 10.000€ a fondo perduto. Occorre precisare che questi contributi non rientrano nei Ristori messi a disposizione per l’emergenza del Covid-19.

Che cos’è il Voucher di Internazionalizzazione – Come riassunto in tabella, il Voucher Internazionalizzazione è un contributo europeo a fondo perduto, che viene destinato a quelle PMI italiane (piccole e medie imprese), di qualsiasi forma giuridica, purché soddisfino il requisito di aver fatturato nell’ultimo anno contabile, almeno 500mila euro.

Il buono si suddivide in due tipologie:

1. Early stage: contributo netto di 10.000€ (diventano 8000€ qualora l’azienda abbia già usufruito del primo voucher), a fronte di una sottoscrizione di contratto di servizio di almeno 13.000€ (IVA inclusa).

2. Advanced stage: il finanziamento erogabile è fino a 15.000€, purché sia stato sottoscritto un contratto di servizio minimo di 25.000€ (IVA inclusa).

Cos’altro sapere sui Bandi europei fondo perduto del 2021 – I bandi europei a fondo perduto per il 2021, sono dei finanziamenti che vengono stanziati purché un’azienda presenti un business plan soddisfacente. In verità, si tratta di un requisito che viene richiesto nella maggior parte delle volte, ma non sempre.

Ti suggeriamo di far redigere un bel business plan da professionisti del settore, che rispecchino le potenzialità del tuo progetto e della struttura che sarai in grado di metter su. All’interno di tale documento, dovrai sintetizzare sia le caratteristiche che i contenuti dell’idea imprenditoriale.

Oltre alla possibilità di presentare il business plan all’Unione Europea per poter finanziare la tua idea con contributi a fondo perduto, con questo documento avrai modo di mandarlo in futuro, a potenziali investitori o finanziatori esterni.

Tuttavia, ci sono alcuni campi settoriali ben specifici, che hanno la possibilità di poter ottenere una copertura totale del 100% riguardo i finanziamenti a fondo perduto.

In questa categoria rientrano quelle attività che si occupano di:

• Tutela e protezione dell’ambiente;

• Formazione ed istruzione professionale per coloro che non frequentano la scuola;

• Aiuti umanitari e campo della salute.

Anch’essi, necessitano di soddisfare ulteriori requisiti che variano in base al bando.