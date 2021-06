Permessi in zona ztl, a Trento le condizioni non sono uguali per tutte le realtà ricettive

Che differenza c’è hotel, B&B e gli alloggi turistici? Al lato pratico nessuna, ma non per il sito del Comune di Trento.

Nello spazio dedicato ai permessi temporanei di accesso alla Ztl limitatamente alle operazioni di carico e scarico bagagli, la differenza è persino enorme. Infatti ai clienti di hotel e B&B è permesso il libero accesso senza autorizzazioni specifiche e solo al momento del check in i check out devono comunicare alla reception il numero di targa per ricevere un permesso temporaneo di mezz’ora per una sosta operativa.

Tutto semplice e logico, peccato che per il Comune di Trento non sia così per tutti; dall’elenco infatti sono esclusi affittacamere e alloggi turistici per i quali è prevista una diversa procedura.

La scelta dell’amministrazione comunale non è però in linea con quanto previsto dalla Legge provinciale sulla ricettività turistica numero 7 del 15 maggio 2002 che non fa nessuna differenza per le diverse forme di ricettività alberghiera.

Questo diverso trattamento che al lato pratico costituisce però un notevole problema gestionale è stato rilevato dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia Daniele Demattè primo firmatario di un’on un’interrogazione con la quale si chiede il motivo dell’esclusione dall’elenco delle tipologie di strutture ricettive che possono beneficiare delle modalità agevolate d’accesso.

Dal momento che nel sito del Comune non ci sono specifiche indicazioni per alloggi turistici e affittacamere quale attività burocratica debbano espletare e se l’amministrazione comunale non ritenga opportuno estendere anche alle strutture ricettive escluse le stesse modalità d’accesso per i clienti alla Ztl ad oggi riservate ad alberghi e B&B.

