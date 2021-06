I “bravi ragazzi” della movida prendono di mira la scuola materna Tambosi

Questa volta è stata movida con provocazione. Dopo aver bivaccato come ormai consuetudine nella piazza del Conservatorio utilizzando le vie attigue come orinatoio, i “bravi ragazzi” hanno avuto un’idea: si lamentano per le bottiglie e lattine abbandonate a terra ogni sera? Bene raccogliamole.

Fin qui poteva anche esserci un messaggio distensivo, ma poi l’azione si è conclusa depositando i sacchi belli pieni all’ingresso della Scuola Materna Tambosi. Ed allora nessun gesto di buona volontà, ma solo provocazione.

Cosa centri l’asilo nell’infinita diatriba della movida è tutto da capire. Subisce le pareti e i cancelli imbrattati, alla pari del giardino trasformato (senza nessun rispetto per i bambini) in bagno a cielo aperto che gli inservienti devono pulire ogni mattina. E nonostante questo nessuno dell’asilo si è mai lamentato.

Pubblicità Pubblicità

Recentemente ha solo chiesto di partecipare agli incontri che si terranno col sindaco e istituzioni. Eppure per i “bravi ragazzi” dei centri sociali sarebbe cosa brutta, forse per questo è stato preso di mira.

Per il resto quella di martedì è stata una serata come le altre: musica ad alto volume, pisciata libera su facciate e verso le 23,30 l’ormai abitudinaria telefonata al 112. E le transenne fatte posizionare dal sindaco per interdire l’accesso ai non residenti? Comode per appoggiarsi a chiacchierare per una serata come tutte le altre.

Insomma, viene in mente la filosofia gattopardiana: cambiare tutto per alla fine non cambiare nulla.

Pubblicità Pubblicità