Aiuti concreti alle attività economiche: dal Comune di Predaia 150 mila euro

Tempo di variazioni di bilancio a Predaia. Nel corso dell’ultima seduta comunale, il secondo Comune della Val di Non per numero di abitanti ha approvato alcune variazioni, di cui quattro particolarmente significative.

In primo luogo, alla luce del periodo delicato e delle difficoltà che diversi settori si sono trovati ad affrontare, è stata destinata una parte dell’avanzo di amministrazione vincolato (il cosiddetto “Fondone Covid”), per un importo pari a 150 mila euro, al sostegno delle attività economiche in ambito artigianale, commerciale e turistico, con sede operativa nel Comune di Predaia, che sono state danneggiate dalle chiusure obbligatorie o dalle limitazioni all’esercizio dell’attività.

«Si tratta di un aiuto concreto al nostro tessuto imprenditoriale, con particolare attenzione alle imprese maggiormente colpite dalle restrizioni imposte dal Governo per combattere la pandemia – commenta la sindaca di Predaia Giuliana Cova –. Vogliamo essere vicini alle esigenze della comunità non solo con le parole, ma anche con i fatti. A breve la giunta comunale renderà noto il regolamento per permettere alle imprese interessate di presentare la domanda».

Pubblicità Pubblicità

Durante la seduta di Consiglio sono stati inoltre stanziati 300 mila euro per la regimazione delle acque bianche nell’abitato di Taio (zona semaforo) per evitare esondazioni in caso di eventi meteorologici avversi. Un’opera per la quale è stato richiesto il contributo alla Provincia Autonoma di Trento – Dipartimento Protezione Civile.

Sono stati poi destinati 554.551,39 euro alla riqualificazione delle piazze di Tres e di Vion. Si tratta di un intervento previsto a seguito dei recenti lavori di metanizzazione delle due frazioni e della realizzazione del nuovo acquedotto. Il contributo provinciale a sostegno dell’opera è pari a 490 mila euro.

Infine per la manutenzione straordinaria della viabilità comunale, considerando il dissesto generale del manto di asfalto nelle varie vie dei paesi, sono stati stanziati 357 mila euro, in aumento rispetto ai 172 mila già previsti. «Chiediamo in ogni caso ai cittadini comprensione e pazienza – sono le parole della sindaca –. Vogliamo evitare di ripristinare il manto stradale delle vie dove a breve sarà posata la fibra. Il decoro è la nostra priorità assoluta, ma sono necessari tempo e risorse per raggiungere un buon livello di qualità. Ci arriveremo, diamo tempo al tempo!».

Pubblicità Pubblicità