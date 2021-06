Tragedia Stresa, operaio: non è colpa nostra, i responsabili sono altri

«Noi operai siamo convinti che non c’entriamo nulla, dicono che ci dovevamo rifiutare di mettere i ceppi, ma noi prendiamo ordini dal caposervizio e nessuno si aspettava un pericolo del genere». Lo ha affermato Emanuele Rossi, operatore della funivia del Mottarone, in servizio quel 23 maggio: «I ceppi, come ho spiegato agli inquirenti, erano su da 3 settimane», ha aggiunto. L’operaio viene tirato in causa. «Mi ero ripromesso di parlare solo con gli investigatori di questa storia, ma adesso che ho letto certe cose, mi è venuta voglia di dire la mia», spiega a Repubblica in un’intervista.

Rossi era in servizio la domenica della tragedia, il 23 maggio. «Ci trattano come criminali, tutto allo stesso modo, non solo gli indagati ma anche noi operai che siamo solo pesci piccoli. Ho paura che vogliano indagare anche noi, ma facciano quello che devono. Però, io non potevo comportarmi diversamente, noi bloccavamo i freni quando ci veniva chiesto».

L’operaio racconta del mutuo da pagare, della moglie senza lavoro, e «se parli ti danno un calcio nel sedere e finisci sotto i ponti. Noi prendevamo ordini e basta».

Intanto ieri il giudice Donatella Banci Buonamici entrando in Tribunale a Verbania ha risposto ad alcune domande dei cronisti. «L’ho scritta la mia posizione», ha detto facendo riferimento all’ordinanza con cui ha rimesso in libertà il gestore Luigi Nerini e il direttore di esercizio Enrico Perocchio e ha mandato ai domiciliari Gabriele Tadini.

«Ho osservato che non sussisteva il pericolo di fuga, non esisteva – ha spiegato il gip – per le motivazioni che ho scritto, non ho ritenuto per due persone la sussistenza dei gravi indizi, non perché non abbia creduto a uno (ossia a Tadini, ndr), perché ho ritenuto non riscontrata la chiamata in correità, che deve essere dettagliata, questa non lo era ed era smentita da altre risultanze».

Il giudice Donatella Banci Buonamici ha aggiunto: «il pm fa il suo lavoro bene e io faccio il mio lavoro credo altrettanto onestamente, è il sistema, dovreste ringraziare che il sistema è così, dovete essere felici di vivere in uno Stato in cui il sistema fa giustizia o è una garanzia e invece sembra che non siate felici, l’Italia è un paese democratico».

