Sharing mobility e sicurezza: BIT Mobility arriva all’ITT Buonarroti per formare gli studenti

Sicurezza, sensibilità ambientale, rispetto verso gli altri: sono queste le tematiche affrontate oggi nella giornata di formazione promossa da BIT Mobility – azienda attiva nel settore della sharing mobility – all’Istituto Tecnico Tecnologico “M. Buonarroti” di Trento, città in cui BIT è presente con la sua flotta di monopattini da inizio anno.

L’iniziativa “Sharing Safety – Sicurezza in condivisione” fa parte del progetto dell’azienda dedicato alla formazione sulla sicurezza nelle scuole “BIT School – My school is Unbitable” e ha visto il coinvolgimento di alcuni rappresentanti di BIT Mobility che, attraverso un’esposizione teorica e una dimostrazione pratica, hanno formato sette classi dell’Istituto – suddivise in due turni nel rispetto delle indicazioni di sicurezza – sul funzionamento e il corretto utilizzo dei monopattini BIT.

I punti salienti della formazione hanno giocato sul concetto di Unbitable, utilizzato nella campagna istituzionale dell’azienda.

Per diventare “imbattibili” bisogna seguire poche e semplici regole che BIT ha raccolto in un flyer distribuito agli studenti, in cui il linguaggio utilizzato è molto vicino al target di riferimento. “Segui il flow ma senza correre”; “Viaggia solo e bene equipaggiato”; “Trova il giusto spot” sono alcuni dei punti sviluppati poi da BIT per aiutare gli studenti a comprendere l’importanza della sicurezza e le regole da seguire quando si viaggia sui monopattini elettrici.

Dopo la teoria gli studenti hanno potuto mettere in pratica gli insegnamenti a bordo dei mezzi.

“La mobilità elettrica è ormai entrata a far parte della nostra vita quotidiana ma, dal punto di vista della regolamentazione per una guida del mezzo in totale sicurezza, rappresenta ancora una novità. – ha commentato Michela Crivellente, co-fondatrice di BIT Mobility – La nostra azienda organizza spesso dei momenti di formazione, soprattutto quando arriviamo con il nostro servizio in una nuova città. Così dal concetto di ‘mobilità condivisa’ è nato quello di ‘sicurezza condivisa’ e abbiamo deciso di portarlo nelle scuole per formare la generazione BIT del futuro, quella che utilizzerà i mezzi con più consapevolezza”. Gli studenti che hanno partecipato al corso hanno ricevuto vari gadget come giubbini catarifrangenti, caschi, matite, mascherine, gel igienizzante.

