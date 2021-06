Lutto nella comunità di Avio per la scomparsa del presidente del consiglio comunale Casimiro Margoni

Aveva 74 anni (era nato a Trento il 5 luglio 1946) e da anni stava combattendo con tutte le sue forze contro una malattia alla quale purtroppo ha dovuto arrendersi.

Il suo impegno a servizio della comunità comunque non è mai venuto meno: “Anche nei momenti più difficili per lui ha svolto il suo ruolo con grande capacità dimostrando le sue qualità di amministratore e i suoi valori nei quali ha sempre creduto con coerenza. Per Avio è una grave perdita – puntualizza il sindaco Ivano Fracchetti – Casimiro ha dato un grande contributo alla crescita della comunità aviense per la quale ha messo a disposizione, prima come assessore e poi come presidente del consiglio comunale, le sue capacità professionali. Una persona che per le sue doti umane ricercava il dialogo e il confronto, sempre coerente con le sue idee e gli impegni che si era assunto portati avanti con risultati significativi per il nostro Comune”.

Margoni, laureato in giurisprudenza con tesi in diritto del lavoro, dal punto di vista professionale è stato uno del massimi dirigenti della Agsm di Verona (società di produzione e produzione di energia elettrica) fino ad assumere il ruolo di direttore delle centrali elettriche di Ala e di Speccheri di Vallarsa.

Una quindicina di anni fa aveva scelto di vivere ad Avio e attraverso la rete di amicizie che si era creato era stato convinto ad entrare nella Lega per candidarsi alle elezioni comunali alle elezioni comunali del 2015.

Eletto consigliere era entrato nella giunta guidata dal sindaco Federico Secchi in qualità di assessore alle foreste, agricoltura ed edilizia urbana, incarico che aveva svolto fino al 2018 quando per ragioni personali si era dimesso da assessore rimanendo comunque in consiglio.

Con la rielezione dello scorso anno è arrivata la nomina a presidente del consiglio comunale e a presidente della commissione in materia di statuto e regolamenti.

Margoni non era un “novello” della politica visto che nel 1993 era entrato, con una lista civica, in consiglio comunale a Verona ed aveva assunto il ruolo di assessore allo sport. Margoni aveva due grandi passioni: la camminata (nonostante la malattia percorreva una decina di chilometri al giorno) e gli scacchi (giocatore a livello nazionale, negli anni Ottanta in piazza Bra a Verona aveva organizzato un torneo internazionale).

Tra le persone a lui più vicine con il quale aveva un contatto quasi quotidiano figura Sandro Antonelli, esponente del partito di Salvini ad Avio: “Ho perso un grande amico, una persona straordinaria forse non del tutto apprezzata per le sue qualità. Un politico impegnato e fedele – così lo ricorda Antonelli – e un professionista di alto profilo. Collaborava con uno studio legale di Verona, esperto in energie rinnovabili e autore di studi per l’abbattimento dei campi elettromagnetici, informatissimo di economia e di politica anche internazionale tanto che con la colazione si leggeva tutto il “Sole 24 ore”. Quando era direttore delle centrali elettriche Agsm di Ala e di Vallarsa ha saputo valorizzare le intelligenze e le professionalità locali con un’attenzione particolare: anche di questo, al di là dell’impegno politico, gli va dato merito”.