Gianni Gravante denuncia: «Furti, droga, accattonaggio, il declino della città di Trento»

In una lunga lettera reale e molto pragmatica Gianni Gravante vice presidente di Federmoda italiana e storico commerciante di Trento traccia una situazione del capoluogo critica.

Argomenti che nei prossimi giorni faranno discutere i molti che ormai dichiarano che la città di Trento è allo sbando ostaggio di spacciatori, delinquenti, e abusivi.

«E’ strano come non ci si renda conto (o forse non si vuole ) che la Trento che tutti conoscevamo sta avviandosi verso una strada di omologazione standard delle città metropolitane» – spiega Gravante che purtroppo mette il dito nella pianga: «culla di una tradizione alpina, ormai lontana, deve necessariamente porsi l’interrogativo se rifarsi ancora a quei valori oppure affidarsi ad una modernità che non le si addice».

Non manca una stoccata agli amministratori politici locali: «la politica dovrà interrogarsi e capire dove ha sbagliato e se ci sono ancora i correttivi per correre ai ripari. Forse si può».

Gianni Gravante con coraggio chiede un piano straordinario di recupero della città di Trento concludendo con un augurio concreto: «Urge un’inversione di tendenze per restituire alla città del Concilio ed alla sua comunità il giusto decoro».

Nella sua lettera aperta riassume i numeri della criminalità che ha trovato nella città un clima sonnolento che ha portato da qualcosa di straordinario all’ordinarietà giornaliera, dove tutti subiscono e ormai stanno zitti sperando che le cose cambino da sole. Pur non dicendolo apertamente il commerciante esce allo scoperto anche a nome di molti altri esercenti di Trento che vengono derubati, rapinati e vandalizzati settimanalmente.

Ma la sua è anche una terribile missiva di denuncia contro leggi troppo permissive, un’accoglienza selvaggia che ha portato a fenomeni di criminalità e abusivismo mai visti prima, e la volontà della politica di decidere sempre e dovunque di non decidere. Ormai – conclude malinconicamente Gravante – «è un Trentino che fu»

LA LETTERA APERTA DI GIANNI GRAVANTE

Furti, numericamente in flessione quelli fatti in casa, ma solo per via del Covid che ha costretto i cittadini a starsene a casa e diventare i guardiani di se stessi. Non altrettanto si può dire dei negozi che stanno vivendo un momento difficile.

Rapine e scippi, sempre più numerosi i fatti di cronaca avverso le attività commerciali. Cresce la preoccupazione , l’insicurezza e la rabbia delle vittime il più delle volte lasciate sole, salvo il conforto di qualche collega. C’è da domandarsi se per limitare i danni non sia il caso d’istituire un fondo di solidarietà pro-imprese.

Donne e anziani vengono presi di mira anche per pochi spiccioli ma con conseguenze nefaste sul fisico e sulle psiche incutendo paura e sconforto.

Droga, non c’è luogo dove oramai non avvenga lo spaccio, da piazza Dante al vecchio Santa Chiara, da piazza Centa al nuovo quartiere delle Albere, da piazza S. Maria a piazza Venezia attraversando tutta la città da nord a sud. Non si può parlare di quadrilatero della droga perché tutta la città è invasa dai venditori di morte.

Tutti o quasi stranieri. Il territorio e financo interi condomini ( spesso concessi immeritatamente a canoni agevolati ) sono nelle loro mani per via di atteggiamenti mafiosi. Insomma si ha come la sensazione e il sospetto che quasi, quasi, valga la pena lasciarli fare che tanto fa parte della “ inciviltà dei consumi”.

FF.OO. impotenti di fronte a leggi permissive. E’ demotivante spendere energie per arrestarli, processarli e poi vederseli scarcerati, questo non solo per gli addetti ai lavori ma anche per l’opinione pubblica che s’indigna di fronte ad una giustizia a maglie larghe.

Accattonaggio va bene l’accoglienza e la solidarietà ma c’è un limite a tutto. E’ opportuno capire se non sia il caso di porre un freno a comportamenti scellerati e prepotenti nel pretendere le questue destinate perlopiù a bisogni illegali.

Degrado cittadino, è sotto gli occhi il declino cui è sottosta la città, tanto lontana dai canoni d’ un centro storico da salotto buono deputato ad essere il biglietto da visita e volano del territorio a vocazione turistico.

Sicurezza nei trasporti pubblici. Le paratie sui bus a difesa degli autisti si sono rivelate insufficienti. I numerosi episodi di violenza ci dicono che qualcosa, anzi troppe cose non vanno per il verso giusto se, malgrado tutto, si rischia di finire all’ospedale a causa di taluni passeggeri violenti e non avvezzi al rispetto delle regole di un “ Trentino che fu “.

La politica e le Istituzioni, come accennato, devono assumersi la responsabilità per far fronte all’emergenza. I partiti si coalizzino su come e cosa fare per risolvere i problemi di cui soffre la comunità. Insomma si chiedano se hanno lavorato bene. E’ urgente un piano straordinario per il recupero di Trento e delle sue tradizioni alpine. Le parti sociali, i sindacati dei lavoratori, delle imprese, le scuole, si mettano a disposizione per dare il loro contributo. Non è più tempo di critiche né di lamentele ma di progetti e programmi con protocolli di collaborazione e intese per trovare le soluzioni adatte. Urge un’inversione di tendenze per restituire alla città del Concilio ed alla sua comunità il giusto decoro.

Gianni Gravante