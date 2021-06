Christus Vincit. La sfida della speranza nel futuro della Chiesa. Il 18 giugno al Castello del Buonconsiglio la presentazione del libro

Il trionfo di Cristo sulle tenebre del nostro tempo. Christus Vincit. Cristo vince. Non un semplice libro intervista, ma un affresco lucido, profondo, illuminante sul Cristianesimo al tempo della grande avanzata del secolarismo, tra le insidie e le contraddizioni interne alla Chiesa e le minacce, anche politiche, di un mondo esterno che poco lascia alla verità del ‘Verbo’, in quel grande tumulto che è il passo di ingresso nel nuovo millennio, tra antiche problematiche e nuove sfide da affrontare.

L’opera realizzata dalla giornalista americana Diane Montagna sonda le profondità di vaste argomentazioni attraverso lo sguardo sapiente e incisivo di Mons. Athanasius Schneider, vescovo ausiliare di Maria Santissima in Astana, nel Kazakistan, e saggista di grande trasparenza critica, coraggio e zelo apostolico.

La perdita del senso del soprannaturale nella società secolarizzata, l’ostilità delle ideologie anti cristiane, la diffusa confusione dottrinale a partire dal Concilio Vaticano II ma anche in tempi precedenti sono solo alcune delle problematiche che hanno causato e causano profonde e dolorose spaccature nella Chiesa. Così come la spersonalizzazione della dottrina, anche il confronto con l’avanzata delle nuove religioni e dell’Islam in un’Europa sempre più indebolita e privata della consapevolezza delle sue radici religiose e spirituali è tema di dibattimento. Il nemico interno è invisibile, ed è qui che la ‘malattia spirituale’ della Chiesa manifesta lo spettro del vacuum, quel vuoto sostanziale riempito da un modernismo e da un relativismo che diventano virus pericoloso per la sopravvivenza del messaggio cristiano nella sua essenza pià autentica.

Pubblicità Pubblicità

Ma i cattolici sotto assedio non sono soli. Quel senso di fragilità da molti sono inconsciamente percepito non diventa mai sconforto, ma esortazione alla perseveranza. Il messaggio di chiarezza e speranza emergono forti dalle risposte del presule e teologo che come pochi altri riesce con estrema semplicità ad illustrare la grande complessità del processo di cambiamento in atto da decenni e per i decenni a venire.

Dire quello che altri non dicono è il segreto della grandezza di questo volume che con forza rilancia l’invito al ‘gregge di Cristo’ ad un ritorno alle origini e all’annuncio della parola con quell’attenzione ai segni dei tempi che diventa fondamentale per comprendere in quale direzione stia andando la cristianità oggi, una direzione dove la prospettiva della speranza ha un ruolo centrale per una visione radiosa del futuro.

Con il sostegno della Fondazione Trentina per l’Autismo ONLUS, l’appuntamento con la presentazione dell’opera è fissato per venerdì 18 giugno 2021 alle 18, nella splendida cornice della sala mangoneria del Castello del Buonconsiglio a Trento. Saranno presenti gli autori Mons. Athanasius Schneider e la giornalista Diane Montagna (si tratta in questo caso dell’unica conferenza di presentazione del libro onorata della presenza di Mons. Schneider). Modera il direttore de La Voce del Trentino, Elisabetta Cardinali.

Pubblicità Pubblicità



Per prenotare la propria presenza all’evento è necessario inviare le proprie generalità con contatto telefonico al seguente indirizzo mail: info@fondazionetrentinaautismo.it entro martedì 15 giugno. L’evento sarà trasmesso sui canali social de La Voce del Trentino e su Voce 24 News.