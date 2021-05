Tragedia Stresa: scarcerati Tadini, Nerini e Perocchio

Va ai domiciliari Gabriele Tadini, (nella foto ansa) il caposervizio della funivia del Mottarone, e tornano liberi Luigi Nerini, il gestore dell’impianto, e Enrico Perocchio, direttore di esercizio. Lo ha deciso il gip di Verbania Donatella Banci Buonamici. I tre erano stati fermati nella notte tra martedì e mercoledì, per l’incidente che domenica ha causato 14 morti.

Il gip ha valutato “che non ci sono indizi sufficienti di colpevolezza su Luigi Nerini e su Enrico Perocchio” e ha ritenuto “non credibili sufficientemente le dichiarazioni di Gabriele Tadini”, ha creduto “alla dichiarazione di estraneità di Nerini e Perocchio che hanno scaricato la scelta” dell’uso dei blocchi al freno “su Tadini“.

Così il procuratore di Verbania, Olimpia Bossi, ha riassunto fuori dal carcere le motivazioni per le quali il giudice ha rimesso in libertà il gestore e il direttore d’esercizio della funivia, mettendo invece ai domiciliari il caposervizio.

“Noi abbiamo accertamenti nelle indagini programmati e che proseguiranno, gli indagati restano gli stessi e manca l’accertamento sul perché la famosa fune si è rotta”, ha quindi spiegato Bossi. La procura, dopo aver letto attentamente le motivazioni del gip, farà le dovute valutazioni “ed esistono semmai strumenti di impugnazione”. Ora, ha aggiunto il magistrato, “bisogna accertare tutte le responsabilità di chi ha concorso a causare questo terribile incidente e da lunedì riprenderemo con tutti i passi tecnici che dovremo fare”.

Nerini alla notizia della sua scarcerazione ha detto di essere “contento”, ma ora il tema, come ha spiegato l’avvocato Pasquale Pantano che lo difende, “è che bisogna trovare i responsabili, non c’è motivo di gioire, bisogna capire cosa è successo”.

“Sono contento di tornare dalla mia famiglia, ma sono disperato per le quattordici vittime”, ha detto Perocchio, lasciando il carcere di Verbania dopo che il gip lo ha rimesso in libertà. “L’errore è stato mettere i forchettoni per ovviare ad un problema che si sarebbe risolto – ha aggiunto -. Se avessi saputo che erano stati messi non avrei avvallato la scelta, in carcere stavo male per le persone mancate e per la mia famiglia”.

“Non sono un delinquente. Non avrei mai fatto salire persone se avessi pensato che la fune si spezzasse”, era stata la difesa di Tadini nel corso dell’interrogato di fronte al gip. Il direttore di esercizio della funivia Enrico Perocchio aveva invece respinto qualsiasi responsabilità: “Quella di usare i forchettoni è stata una scelta scellerata di Tadini”. E il gestore della funivia Nerini aveva infine sottolineato come la sicurezza non fosse di sua competenza.