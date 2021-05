Appuntamento in giardino il 5 e 6 giugno al Castello del Buonconsiglio

Sabato 5 e domenica 6 giugno al Castello del Buonconsiglio i giardini del maniero saranno teatro di speciali visite guidate, laboratori di danza in inglese, incontri Tai chi, danza per i più piccoli, letture per bambini, e si potranno acquistare cataloghi editi dal museo a prezzi scontati.

L’iniziativa rientra in “Appuntamento in giardino” edizione 2021 promossa da APGI-Associazione Parchi e Giardini d’Italia. La partecipazione alle attività è gratuita, previa prenotazione obbligatoria, in caso di maltempo il programma sarà sospeso.

Avete mai provato il Tai chi, la disciplina millenaria cinese che coniuga movimento, respiro concentrazione e forza? Avete mai creato fiori e piante di carta? O vi piacerebbe scoprire le piante che nel Cinquecento decoravano il giardino del principe vescovo?

Sono solo alcune delle cose che potrete fare nei magnifici giardini del Magno Palazzo e di Castelvecchio nella due giorni organizzata al Castello del Buonconsiglio di Trento, in collaborazione con alcune realtà del territorio nell’ambito dell’iniziativa Appuntamento in giardino 2021 promossa da APGI-Associazione Parchi e Giardini d’Italia, prevista in tutta Italia nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 giugno, con il patrocinio del Ministero della Cultura.

La manifestazione, pensata come un’autentica ‘festa del giardino’, nasce in accordo con l’iniziativa Rendez-vous aux jardins, che si svolgerà in contemporanea anche in numerosi Paesi europei. Un’occasione per far conoscere al pubblico giardini normalmente chiusi e/o per arricchire con visite ed eventi speciali le possibilità di fruizione dei giardini regolarmente aperti.

Il museo propone una serie di eventi per grandi e piccini anche in collaborazione con realtà locali. Per tutta la durata della manifestazione sarà attiva la Caffetteria del museo con menù a tema e sarà possibile acquistare anche alcune edizioni del museo a prezzo scontato.

Info – La partecipazione alle attività è gratuita – ma solo con prenotazione obbligatoria. Servizi educativi del museo 0461 492811 – www.buonconsiglio.it (Prenota una visita). In caso di maltempo l’iniziativa sarà sospesa.

Programma sabato 5 giugno

10.00 Il “vago e ameno giardino” del Magno Palazzo

Luogo dedicato al riposo e allo svago del principe e dei suoi ospiti, il giardino all’italiana voluto da Bernardo Cles rivive attraverso le parole del botanico e medico di corte Pietro Andrea Mattioli. Una guida d’eccezione alla scoperta di un patrimonio storico-naturalistico che, allora come oggi, “appaga et empie di dolcezza il core”.

Visita guidata ai giardini del Magno Palazzo a cura dei Servizi educativi del Museo (attività per adulti)

11.00 Once HOP One a Time in a Garden… Danzatricità®in English

Laboratorio linguistico-motorio: impariamo l’inglese in musica e movimento, nei bellissimi giardini del Castello!

Attività per bambini proposta da D.LAB e Pingu’s English School (bambini 1 anno e mezzo-3 anni con 1 adulto)

14.30 Cosa metto nel mio giardino?

La creazione dei giardini del Magno Palazzo, curata fin nei minimi particolari dal principe vescovo Bernardo Cles, si trasforma in un racconto collettivo grazie alla tecnica del kamishibai. Dopo aver ascoltato le parole del principe e del suo fido “giardiniere”, i bambini potranno scegliere una pianta da immortalare e aggiungere al proprio giardino ideale.

Attività per famiglie a cura dei Servizi educativi del museo (bambini 5-12 anni)

15.00 Piante di carta. Il verde per chi ha il pollice nero

Laboratorio creativo per ragazzi (18+) e adulti proposto da La Pinotteria

16.00 Come in una favola: ballo nel giardino con mamma o papà

Nel Giardino delle rose sbocceranno insieme ai fiori grazia ed eleganza: è il momento di una danza “fiabesca” fra mamma o papà e piccoli Principi e Principesse. Un momento da condividere insieme, sulle note di una canzone.

Attività di danza per famiglie proposta da D.LAB (bambini 6-10 anni con un adulto)

16.30 Il “vago e ameno giardino” del Magno Palazzo

Luogo dedicato al riposo e allo svago del principe e dei suoi ospiti, il giardino all’italiana voluto da Bernardo Cles rivive attraverso le parole del botanico e medico di corte Pietro Andrea Mattioli. Una guida d’eccezione alla scoperta di un patrimonio storico-naturalistico che, allora come oggi, “appaga et empie di dolcezza il core”.

Visita guidata ai giardini del Magno Palazzo a cura dei Servizi educativi del Museo (attività per adulti)

17.00 Ritrovare l’armonia del corpo nei giardini del Castello

Breve introduzione al Taiji quan e Qi gong attraverso la pratica di esercizi di base.

Attività motoria proposta da Shuitao la via dell’acqua (15-99 anni)

Programma domenica 6 giugno

10.00 Ritrovare l’armonia del corpo nei giardini del Castello

Breve introduzione al Taiji quan e Qi gong attraverso la pratica di esercizi di base.

Attività motoria proposta da Shuitao la via dell’acqua (15-99 anni)

11.00 Il “vago e ameno giardino” del Magno Palazzo

Luogo dedicato al riposo e allo svago del principe e dei suoi ospiti, il giardino all’italiana voluto da Bernardo Cles rivive attraverso le parole del botanico e medico di corte Pietro Andrea Mattioli. Una guida d’eccezione alla scoperta di un patrimonio storico-naturalistico che, allora come oggi, “appaga et empie di dolcezza il core”.

Visita guidata ai giardini del Magno Palazzo a cura dei Servizi educativi del Museo (attività per adulti)

11.00 Once HOP One a Time in a Garden… Danzatricità®in English

Laboratorio linguistico-motorio: impariamo l’inglese in musica e movimento, nei bellissimi giardini del Castello!

Attività per bambini proposta da D.LAB e Pingu’s English School (bambini 3-5 anni)

15.00 e 15.30 Uccellini di carta

Laboratorio di creazione di piccoli uccellini creati con materiali di recupero.

Attività per bambini proposta da La Pinotteria (bambini 5-10 anni)

16.00 Come in una favola: ballo nel giardino con mamma o papà

Nel Giardino delle rose sbocceranno insieme ai fiori grazia ed eleganza: è il momento di una danza “fiabesca” fra mamma o papà e piccoli Principi e Principesse. Un momento da condividere insieme, sulle note di una canzone.

Attività per famiglie proposta da D.LAB (bambini 6-10 anni con un adulto)

16.30 e 17.00 The Castle and Its Hidden Treasures – Il Castello e I Suoi Tesori Nascosti

Una caccia al tesoro in inglese e in italiano alla scoperta dei giardini del Castello.

Attività per famiglie proposta da Pingu’s English Trento (per bambini da 4 a 99 anni)