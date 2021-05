Voucher sportivo per aiutare le famiglie: 122 associazioni sportive hanno aderito. Aperte le domande

122 Associazioni sportive trentine hanno detto “sì” al progetto e ora le famiglie hanno tempo fino al 30 giugno 2021 per fare domanda.

Il voucher è una misura ideata dalla Provincia autonoma di Trento per avvicinare alla pratica dello sport anche i bambini e i ragazzi minorenni di famiglie in possesso di determinati requisiti che, diversamente, non sarebbero in grado di sostenere questo onere.

Destinatari dei contributi sono le famiglie numerose beneficiarie della quota B1) e le famiglie beneficiarie della quota A) dell’Assegno unico provinciale.

Sul sito dell’Agenzia provinciale per la famiglia è stato pubblicato l’elenco delle Associazioni sportive che hanno aderito al progetto; il voucher viene infatti riconosciuto esclusivamente per la frequenza di percorsi sportivi presso le Associazioni aderenti.

Lo sport non è solo attività motoria ma rappresenta un’esperienza di crescita sul piano personale e fisico tra le più importanti per il corretto sviluppo di bambini e ragazzi. Gli oneri di queste attività sono a volte insostenibili per le famiglie che, seppur a malincuore, devono optare per l’abbandono della pratica sportiva.

L’ Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili ha risposto a queste istanze con uno strumento innovativo, il “voucher sportivo”, che consiste in un contributo economico per aiutare le famiglie a sostenere questi costi.

I nuclei familiari interessati a richiedere il voucher devono presentare domanda alle Comunità di valle/Comuni di appartenenza nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021.

Possono presentare domanda di contributo le famiglie con figli di età compresa tra gli 8 anni compiuti ed i 18 anni non compiuti al momento della presentazione della domanda. Il contributo riguarda la stagione sportiva 2021/2022.

122 Associazioni sportive hanno aderito al progetto e offrono un ventaglio ampio ed eterogeneo di attività sportive, tra cui: nuoto, basket, pallavolo, judo, hockey, tennis, ciclismo, sci, danza, arti orientali, ginnastica artistica, fitness, pattinaggio su ghiaccio, ecc.

Di queste 122 Associazioni sportive, 21 sono già in possesso del marchio “Family in Trentino” mentre le altre si sono impegnate, nell’arco di due 2 anni dalla data dell’adesione al progetto, a ottenere tale certificazione a garanzia di coerenza con le politiche familiari proposte dall’Agenzia per la famiglia.

Con la certificazione “Family in Trentino”, le Associazioni hanno scelto infatti di investire nella funzione educativa e socializzante dell’attività sportiva proposta, mettendo in campo servizi concreti a favore delle famiglie e rispettando determinati standard di qualità familiare con particolare attenzione verso i nuclei familiari numerosi, i nuclei familiari monoparentali e laddove sono presenti situazioni di disagio.

Qui la lista delle Associazioni aderenti al progetto.

Scheda di approfondimento sul “voucher sportivo”:

Destinatari del contributo:

Figli minorenni o equiparati con età compresa tra gli 8 anni compiuti e i 18 anni non compiuti Condizione economica richiesta: famiglie beneficiare della quota A) dell’AUP 2020; famiglie numerose beneficiarie della quota B1) dell’AUP 2020 Residenza in un Comune aderente al progetto Possesso della carta EuregioFamilyPass (scaricabile gratuitamente qui: https://fcard.trentinofamiglia.it/)

Il contributo è differenziato in base alla condizione economica ICEF del genitore richiedente e precisamente:

Contributo € 200,00 per ciascun figlio minorenne delle famiglie beneficiare della quota A) dell’AUP 2020 (e devono avere percepito almeno una mensilità nel corso dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda) Contributo € 100,00 per ciascun figlio minorenne delle famiglie numerose beneficiarie della quota B1 dell’AUP 2020 (e devono avere percepito almeno una mensilità nel corso dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda).

Scadenza – Le famiglie aventi i requisiti sopra descritti possono presentare domanda di contributo tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021, tramite apposito modulo di domanda, da inviare alla Comunità di valle/Comune di appartenenza.