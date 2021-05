Il sindaco conferma i divieti per il fine settimana e il Bar Matrix e la Scaletta chiudono per protesta

Il sindaco Ianeselli conferma anche per questa settimana l’ordinanza con la quale vieta dalle 18 alle 5 di venerdì e sabato il consumo di bevande alcoliche e cibo nelle vie Santa Maria Maddalena, Vicolo Santa Maria Maddalena, Via Dietro le Mura B, Via Ferruccio, Via Marchetti,Vicolo San Marco e Vicolo San Pietro; nonché la chiusura al transito dei non residenti negli stessi orari di Vicolo San Pietro e Vicolo San Marco ed incassa la protesta degli esercenti.

Ieri pomeriggio infatti allo scoccare delle 18,30 il Bar Matrix e la Scaletta hanno abbassato le serrande in segno di protesta. Faranno altrettanto anche questa sera.

Contestano non solo l’ordinanza, ma anche la presenza di numerose pattuglie delle forze dell’ordine ferme in piazza del Conservatorio. In queste condizioni non riescono a lavorare semplicemente perché la gente non si presenta e polemicamente affermano che dopo la chiusura causata dal lockdown, arriva adesso la chiusura per ordinanza.

Dall’altra parte i residenti che chiedono che l’ordinanza non abbia affetto solo per due giorni alla settimana, ma che sia di 7 giorni su 7. “Succede che dal lunedì in poi si scatena la rabbia ed è peggio perché le forze dell’ordine non intervengono e loro hanno campo libero”.

Cosa succederà ora ? Il sindaco ha dichiarato di voler organizzare un incontro con i residenti, gli studenti e gli esercenti per provare a trovare una soluzione condivisa. A questo incontro sarebbe opportuno invitare anche una rappresentanza della Scuola d’Infanzia Tambosi di Via Ferruccio 4 trasformata in latrina e continuamente imbrattata dai vandali che invece è sempre stata esclusa dall’amministrazione comunale.

Si riuscirà a trovare una soluzione? Non sarà facile mediare tra l’interesse commerciale che è l’opposto rispetto a quello dei residenti ed un’utenza che si trova ormai stabilmente fuori dalle righe.

