Asuc, domani si vota a Fondo e Castelfondo

Domani, domenica 30 maggio, appuntamento importante per i cittadini di Fondo e di Castelfondo, oggi frazioni del giovane Comune di Borgo d’Anaunia.

È in programma infatti il referendum per la costituzione delle A.S.U.C. ( Amministrazione separata degli Usi Civici) dei due centri dell’Alta Valle di Non.

Un momento di democrazia e partecipazione che assume un valore particolare perché in un certo senso completa e accompagna il processo di avvio e crescita del nuovo Comune.

«Mi sono avvicinato al mondo delle A.S.U.C. nel 2012 quando, in occasione di una trasferta in Austria del Corpo Bandistico di Fondo del quale sono componente, ho avuto modo di dialogare con Alberto Chini, allora presidente dell’A.S.U.C. di Segno e figura di spicco nel mondo delle A.S.U.C. trentine – afferma Paolo Bertagnolli, che parla a nome del Comitato Promotore di Fondo –. Un interesse che ho mantenuto vivo e che mi ha spinto a impegnarmi in un progetto concreto dopo la fusione dei Comuni di Fondo, Castelfondo e Malosco nel nuovo Comune di Borgo d’Anaunia».

Come si pone la nascita delle A.S.U.C. rispetto al percorso di crescita del nuovo Comune? «Tutti noi siamo consapevoli dell’importanza del percorso di fusione e siamo convinti sia un ottimo investimento per il futuro, ma al contempo pensiamo che le A.S.U.C. siano supporto ed elemento fondamentale proprio in questo processo».

«Ciò sotto due punti di vista: il mantenimento di un momento di partecipazione all’interno delle frazioni che è palestra per la futura classe dirigente e soprattutto stimolo al rafforzamento dell’identità in un’ottica di apertura e di confronto, e in secondo luogo come sgravio di impegno agli amministratori già fortemente impegnati nella difficile e complessa fase di costruzione del nuovo Comune».

Assumersi nuove responsabilità è garanzia di attenta amministrazione di un consistente patrimonio: 1.977 ettari di Castelfondo con una ripresa annua di 2.500 m3; 1.710 ettari di Fondo con una ripresa annua di 3.500 m3; 500 ettari a Malosco con una ripresa annua di 1.000 m3.

Nei nuovi comitati, dunque, i cittadini di ciascuna frazione potranno mettere a disposizione il patrimonio di conoscenza del territorio e di capacità gestionale in un rapporto di stretta a costruttiva collaborazione con l’amministrazione comunale per garantire un gestione mirata ed efficace.

«Non dobbiamo dimenticare – continua Bertagnolli – che Fondo possiede anche una malga, che permette di monticare circa 30 capi da latte e 40 manzette, e una ex malga, la Manzara (oggi adibita e attrezzata per campeggi). Inoltre, sul territorio della collettività di Fondo, è presente una cava di sabbia, dove negli scorsi anni è stato utilizzato un primo lotto, un secondo è in coltivazione e un terzo lotto è ancora da valorizzare».

Si tratta di un patrimonio che si estende su un’area posta per due terzi lungo il confine fra la Provincia di Trento e la vicina Provincia di Bolzano. Un territorio montano di elevato pregio, per lo più pianeggiante. Quasi un museo a cielo aperto.

«È stata, la nostra, un’iniziativa condotta con impegno, basata sul confronto franco e aperto con i cittadini e i membri del Comitato – conclude Bertagnolli –. Un processo nato già nella primavera scorsa che ha visto anche un importante e utile confronto con l’esperienza dell’A.S.U.C. di Coredo, raccontata dal presidente Mauro Erlicher, che ha saputo rispondere alle nostre numerose domande e curiosità».

«Non è stato certo facile, nelle prime fasi, trasmettere ai concittadini l’importanza strategica di questo progetto. Ma nei mesi autunnali, grazie al lavoro svolto, la curiosità e l’attenzione sono cresciute e questo ci ha consentito di raggiungere il numero firme necessarie per la richiesta del referendum».

L’8 novembre 2020 si sarebbe dovuto celebrare una sorta di “Election Day” anche per le A.S.U.C. di Castelfondo, Tuenno e Cloz; tutto era pronto e allestito in conformità alle norme anti Covid-19. Poi però, purtroppo, le ordinanze del presidente della Provincia e i vari Dpcm hanno sospeso tutto.

Ora è tempo di rinascere ed è fortemente significativo che questa ripartenza a Fondo e Castelfondo coincida con un giorno importante che può essere un ulteriore tassello per salvaguardare l’Autonomia; un autonomia capace di guardare al futuro tenendo salde le radici sulle identità sociali, ambientali e culturali delle comunità.