Spelacchio torna protagonista: contestati alla Raggi 20 mila euro per la vigilanza sull’albero della val di Fiemme

Come non ricordarsi di «Spelacchio», l’albero di Natale proveniente dalla val di Fiemme venduto al comune di Roma e installato in piazza Venezia.

L’albero era finito al centro di polemiche diventate anche politiche e in gran parte strumentali. L’abete trentino era stato al centro di prese in giro e polemiche anche sul web perché definito triste, storto e poco illuminato, e per questo soprannominato “Spelacchio”.

Il povero albero era stato il protagonista di post e commenti sui social, e il giornalista Vittorio Zucconi aveva scritto: “È arrivato in piazza Venezia Spelacchio, il desolato abete che perfettamente rappresenta l’ Amministrazione Raggi”.

Appena acceso l’ Albero di Natale di piazza Venezia con 600 sfere e 3 chilometri di luci con un gioco di sfere e luci, che richiamava anche l’illuminazione di via del Corso, centralissima via dello shopping di Roma non aveva di certo un aspetto rigoglioso e da qui il nomignolo impietoso «Spelacchio». Alla fine l’abete rosso della val di Fiemme non ce l’ha fatta. Comprato dall’amministrazione Raggi per 48 mila euro è sostanzialmente morto.

Dalla Magnifica comunità di Fiemme – rifornire ufficiale del Comune di Roma da ormai dieci anni – era arrivata la garanzia che “quando è partito era in ottima salute, perfetto”. Anche perché, spiegano, “gli alberi vengono selezionati secondo stringenti criteri estetici”.

Alla fine però Spelacchio da sfigato era diventato il beniamino dei romani. In un palcoscenico sociale dove la bellezza è tutto e dove i brutti restano ai margini o sono dileggiati, l’abete trentino “Spelacchio” era diventato famoso grazie al suo essere un disadattato.

Dopo oltre 3 anni, suo malgrado l’albero della val di Fiemme torna protagonista.

Tutto parte da un esposto del Codacons sull’utilizzo dei fondi incassati dal Campidoglio grazie alle multe, presentato nel 2019. Soldi che, secondo il codice della strada, dovrebbero essere destinati per almeno il 50 per cento alla manutenzione stradale. E che invece, secondo un’inchiesta della Guardia di Finanza, potrebbero essere stati dirottati su altro.

Compresi i turni per gli straordinari, costati circa 20 mila euro, degli agenti della polizia locale incaricati di vigilare appunto su Spelacchio.

E, come ogni star che si rispetti, ha avuto anche lui bisogno dei suoi bodyguard. Non solo. Secondo Il Messaggero, che cita le carte dell’inchiesta delle Fiamme Gialle, circa un milione di euro sarebbe stato utilizzato per acquistare dei “software per l’anagrafica”.

Prima ancora gli agenti avevano scoperto come i fondi destinati alla manutenzione stradale fossero stati spesi anche per acquistare “accessori per uffici e alloggi”, “detersivi”, “manutenzione di beni mobili e arredi”, servizi di “trasporto o immagazzinaggio di merci e documenti”, “musei e mostre”, “armi e munizioni” e per pagare le indennità per i vigili, come nel caso di Spelacchio. Insomma, voci di spesa che sembrano avere poco a che fare con la manutenzione del dissestato asfalto capitolino.

Del resto i numeri citati dal quotidiano di via del Tritone parlano chiaro: nel 2016 gli introiti arrivati dalle multe sono stati 348 milioni. Di questi ne sono stati spesi soltanto 108, meno della metà. L’anno successivo a fronte di entrate derivanti dalle sanzioni pari a 355 milioni, ne sarebbero stati usati solo 157.