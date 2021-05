Domani riaprono i lidi estivi di Trento

Con domani, sabato 29 maggio, riaprono i lidi estivi. Pur con le dovute attenzioni a tutte le normative anti-covid sarà possibile usufruire delle piscine con gli orari di seguito riportati.

La piscina “Del Favero” resterà aperta per tutto il mese di giugno anche in considerazione del cantiere al lido Manazzon con la ristrutturazione con scivoli, spray park e vasca-onde che riguarda circa la metà della sua superficie totale.

Per contrastare il diffondersi del virus Covid-19 saranno previste delle fasce di sanificazione del piano vasca e degli spogliatoi; le normali capienze saranno ridotte per garantire il distanziamento necessario.

Pubblicità Pubblicità

Orari aperture:

“Trento nord” – Gardolo: (Vasche esterne) dal 29/05/2021 al 15/07/2021 da lunedì a domenica dalle 9 alle 21; dal 16/07/2021 al 31/08/2021 dalle 9 alle 20. (Vasche interne) dal 29/05/2021 al 30/06/2021 aperte per utenza individuale (solo con certificato medico per attività terapeutica o riabilitativa) e associativa. Il 29, 30 e 31/05/2021 dalle 9 alle 21; dal 01/06/2021 al 31/08/2021 da lunedì a domenica dalle 8 alle 21.

“G. Manazzon” – Lido di Fogazzaro: (vasca tuffi non disponibile per gli utenti del nuoto libero). Vasca 25 metri coperta chiusa dal 29/05/2021 al 30/09/2021. Fino a 30/06/2021: disponibili solo le vasche 50 metri e “baby 35 cm.”. Non sarà disponibile la zona prato. Dal 29/05/2021 da lunedì a sabato dalle 7 alle 21; domenica e giorni festivi dalle 9 alle 21. Dal 16/07/2021 al 19/09/2021 da lunedì a sabato dalle 7 alle 20; domenica e festivi dalle 9 alle 20.

Pubblicità Pubblicità



“Ito Del Favero” – Madonna Bianca: Piscina aperta per utenza individuale (solo con certificato medico per attività terapeutica o riabilitativa) e associativa fino al 30 giugno 2021 (chiusa dal 01 luglio al 29 agosto 2021). Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 21; sabato dalle 9 alle 19; domenica e festivi dalle 9 alle 13.

Tariffe (qui il tariffario completo):

Le tariffe per l’ingresso variano a seconda dell’età, della fascia oraria e dell’appartenenza a particolari categorie. Come negli anni scorsi, sono previsti sconti e agevolazioni per le famiglie: nel caso di ingresso contemporaneo nell’impianto di almeno un genitore con 2 figli under 18 è prevista la riduzione del 50 per cento sul secondo figlio e la gratuità dal terzo figlio in poi. I minori di sei anni entrano sempre gratis. Sono disponibili anche pacchetti di più ingressi sia individuali che familiari a prezzo scontato.

Riguardo ai biglietti singoli invece: solo per gli adulti la tariffa varia in base all’orario di accesso alla piscina (sono individuate alcune fasce orarie e, a seconda della fascia oraria in cui si entra, andando avanti con la giornata si paga di meno).

Cambia l’ingresso singolo “fascia oraria”: nel periodo estivo per tutte le categorie (adulti, studenti, ragazzi, …) nella sola fascia oraria 9 – 15 permanenza massima di due ore.

Prenotazione utenti individuali (biglietti e abbonamenti):

gli utenti individuali possono entrare solo con prenotazione (in fase di lancio il software; in questi primi giorni si entrerà normalmente) comunicando ora d’ingresso e ora d’uscita poi con applicazione alla cassa si farà il biglietto o si entra con abbonamento. Possibile prenotazione in loco dal proprio cellulare o con assistenza cassiere. Per gli utenti associativi non serve la prenotazione.

Le docce saranno utilizzabili solo all’aperto. I lettini e le sdraio saranno utilizzabili (a una distanza di un metro e mezzo); distribuzione e sanificazione da parte dei bagnini.

Consentito l’uso degli armadietti con disponibilità nebulizzatori manuali per utenti e prodotto idroalcolico. Verranno posizionati nebulizzatori manuali anche in spogliatoi senza armadietti e anche in armadietti esterni. Si possono utilizzare solo i phon personali.