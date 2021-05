Coronavirus, frenata dei contagi nelle Valli del Noce: nessun caso nelle ultime 24 ore

Bonus mobili, la detrazione al 50% vale anche per installazione climatizzatore Anche chi istalla un impianto di climatizzazione può usufruire del Bonus Mobili. A precisarlo è stata l’Agenzia delle Entrate, ribadendo che non è necessario che l’intervento sull’abitazione sia riconducibile almeno alla manutenzione straordinaria. Cos’è il... The post Bonus mobili, la detrazione al 50% vale anche per installazione climatizzatore appeared first on Benessere Economico.

Le truffe dello schema Ponzi, come riconoscerle ed evitarle La truffa finanziaria è molto frequente , ma la tipologia più nota è sicuramente il cosiddetto schema Ponzi detto anche schema piramidale, o catena Sant'Antonio. Nata agli inizi del '900 dall'omonimo ideatore Charles Ponzi, la...

Decreto Sostegni Bis, I dettagli delle misure a sostegno dei lavoratori Con il via libera al Decreto Sostegni bis da 40 miliardi, il Governo introduce supporto alla ripresa economica del Paese. Una parte del pacchetto di norme e delle risorse sono destinate al diretto sostegno dei...

Le ultime misure per partite Iva e autonomi valgono 15,4 miliardi: i punti principali Tra i 40 miliardi approvati e contenuti all'interno del Decreto sostegni bis, circa 15,4 saranno destinati agli autonomi e alle partite Iva. Con alla base tre punti di intervento, l'obiettivo è quello di raggiungere una...

Bancomat e prelievo di contanti, ecco cosa potrebbe succedere Meno bancomat nelle città e meno prelievi di denaro. La commissione interbancaria potrebbe essere abolita, lasciando agli istituti di credito la facoltà di stabilire i costi sul ritiro di denaro. Si preannunciano tempi difficili per...