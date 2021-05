Come investire in azioni Amazon nel 2021: consigli, suggerimenti e strategie  

La recente trimestrale di Amazon ha mostrato numeri in forte crescita: la holding di Jeff Bezos ha stupito tutti gli analisti superando le stime previste per il Quarter appena trascorso.

L’utile per azione -EPS- ha registrato un incremento di oltre il 50% rispetto a quanto atteso a 15,79$, mentre i ricavi hanno sfondato ancora una volta la barriera dei 100 miliardi di dollari -108,53B-, battendo di poco, anche in questo caso, il consensus.

Inoltre, per il prossimo trimestre, il Board rimane fiducioso sul trend di crescita, stimando un target di ricavi per l’ennesima volta oltre i 100 miliardi di dollari.

Pubblicità Pubblicità

Amazon: ottimi dati, ma segnali tecnici di rallentamento – Tuttavia, gli investitori che avevano accolto con entusiasmo il rilascio degli utili, ben presto hanno visto arrivare carta sul titolo. Le quotazioni, infatti, dopo essersi riportate sui massimi assoluti, hanno fatto registrare un doppio top proprio su quei livelli, rientrando velocemente nell’area di congestione che accompagna i prezzi dall’estate scorsa.

Questa improvvisa correzione di oltre dieci punti percentuali inizia ad attirare l’attenzione di quei risparmiatori che, non avendo colto a pieno il forte trend rialzista degli ultimi anni, si chiedono se sia giunto, anche per loro, il momento di guardare ai titoli Amazon. Infatti sono sempre di più gli utenti che scelgono di acquistare online azioni Amazon , con lo scopo di investire il proprio capitale in un colosso Tech da cui è possibile ottenere importanti risultati.

Partendo dal presupposto che un investitore con strategia da cassettista sul mercato azionario, non bada troppo al timing di ingresso -anzi di solito l’operatività è frazionata nel tempo- all’interno di una congrua asset allocation e di una corretta diversificazione, detenere una percentuale di un titolo con le caratteristiche di Amazon non è un azzardo. Di conseguenza, qualora si volessero sfruttare anche le fasi non direzionali di un sottostante, vi sono approcci operativi che si combinano perfettamente, completandosi, con un approccio buy and hold.

Pubblicità Pubblicità



Nello specifico, anziché acquistare l’azione sul mercato regolamentato, è possibile negoziare uno strumento derivato che ne replichi l’andamento del prezzo; tali prodotti finanziari sono conosciuti come contratti per differenza e presentano alcune caratteristiche molto interessanti.

La più importante è che un CFD permette di acquistare frazioni del valore unitario di un sottostante, quindi, come nel caso di Amazon, un investitore può beneficiare delle performance in borsa persino con piccoli capitali.

Investire su Amazon con i CFD – Le società che erogano i servizi per negoziare contratti per differenza sono i broker on line. Coloro che vogliano procedere con un simile approccio operativo, dunque, devono selezionare un intermediario sicuro e affidale, poiché è necessario che i depositi dei clienti siano segregati su una banca depositaria e che la società abbia una licenza per distribuire il servizio in una determinata giurisdizione.

Ciò è garantito dagli organi di vigilanza, che hanno lo scopo di tutelare i depositi degli utenti, oltre che assicurare la trasparenza e la correttezza dell’operato dei broker.

Amazon: operatività sui time frame veloci – L’intermediario finanziario, con il versamento del primo deposito, rilascia una piattaforma di trading gratuita, che permette di analizzare le asset class da negoziare e gestire, in modo estremamente intuitivo, gli ordini da inviare a mercato. Il TOL è solitamente disponibile anche in versione Demo, e dà la possibilità al trader di esercitarsi con fondi virtuali.

Inoltre, come già accennato, per sfruttare le oscillazioni dei prezzi su orizzonti temporali brevi, gli investitori possono servirsi della leva finanziaria, per aumentare il controvalore delle compravendite, e dello short selling, per creare valore anche nelle fasi in cui un titolo azionario si muova al ribasso.

Naturalmente, si tratta di funzionalità sofisticate da maneggiare con estrema cautela e consapevolezza. Tuttavia, anche in questo frangente, molti broker riescono a supportare i propri clienti dando la possibilità di utilizzare strumenti per aiutare il trader nell’implementazione di un’efficace strategia. Il più conosciuto è sicuramente il copy trading, un network a tema finanziario, in cui gli investitori con più skill condividono le loro idee operative, in modo che i neofiti possono replicarle, contenendo il rischio dell’asset allocation personale.