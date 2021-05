Rovereto: approvato il Rendiconto finanziario

Dopo la presentazione avvenuta nel corso della prima giornata di seduta, al termine di una rapida discussione è stata approvata la manovra che mette a disposizione della città fondi per venire incontro alle esigenze della popolazione.

Il dibattito sul Resoconto finanziario ha visto una partecipazione viva da parte dei Consiglieri Comunali. Il Consigliere Viliam Angeli (LS) ha voluto innanzitutto avere alcuni chiarimenti tecnici, che sono stati forniti dal Dirigente Gianni Festi. Il Consigliere Fabrizio Corradini (RaC) ha posto l’accento sulla bontà della gestione e sulle possibilità che ora si aprono per nuovi aiuti alla popolazione.

Una precisa disanima quella fatta da Viliam Angeli (LS) che ha ripercorso tutte le principali voci del Resoconto, sottolineando le eventuali discrepanze, in negativo e positivo, tra previsionale e accertato. Ha ricordato il vincolo di oltre 900 mila euro con la Provincia.

Il Consigliere Paolo Cazzanelli ha ringraziato l’Ufficio bilancio per il lavoro portato avanti e per la precisione di quanto fatto. Si è soffermato in particolare su cosa dicono i due bilanci in parallelo, quello economico e quello finanziario e ha parlato di un equilibrio del Comune. Ha detto che è certificato dai numeri come sotto i principali criteri e ha parlato di un ottimo risultato anche a fronte a una emergenza sanitaria e economica. Centoquattordici cantieri messi in opera immediatamente, ha ricordato l’assessore Beppe Bertolini, che sono un volano per l’economia locale.

Ha ribadito l’importanza dei pagamenti pubblici che avvengono in tempi più rapidi rispetto al dovuto, come un fiore all’occhiello per Rovereto. Roberto Chemotti (UP) ha voluto soprattutto concentrarsi sugli aspetti positivi, sulle capacità di rispondere in tempi brevi all’emergenza e ha sottolineato come si potrà pensare in futuro anche a quella fascia più in difficoltà, rappresentato dalle Partite Iva.

Roberto Veronesi (LS) ha parlato – specificando di aspetto gestionale e non politico – di modello roveretano di gestione vanto e orgoglio della città. Sul fronte politico, ha chiesto che siano rese pubbliche quali siano le ricadute oggettive avute dalle azioni a sostegno della popolazione. Ha chiesto azioni concrete per dare una mano alla città, parlando di quanto fatto dalla Provincia a sostegno delle azioni del Municipio.

Un intervento al quale ha risposto il Consigliere Cazzanelli, che ha ricordato che la città sta aspettando ulteriori interventi da parte della Provincia e che si vedrà a luglio quanto in effetti la Provincia vorrà intervenire.

Il Sindaco Francesco Valduga ha parlato di “un dibattito che ha consentito di capire ancora meglio il tempo che stiamo vivendo”. Ha voluto rinnovare il ringraziamento agli uffici e ha “rivendicato con orgoglio il fatto di aver lavorato sul modello della macchina amministrativa di Rovereto. Avere i conti in ordine è storia della nostra città e su questa storia nobile si è cercato di inserire interventi nuovi che mi piace siano apprezzati dall’aula”. “L’avanzo è importante per fare investimenti e poterlo utilizzare è importante”.

Ha parlato di due fasi: una di emergenza che va gestita in modo verticistico e di una di ripartenza che va gestita sui territori dai territori, plasmandola sulle concrete necessità. Ha detto che gli interventi portati avanti trasversalmente sono stati assolutamente efficaci e trovano riscontro in questo Resoconto. Nel prossimo futuro si potranno fare interventi senza debiti con un avanzo sufficiente a coprire molti interventi. Ha parlato di un “lavoro originale, portato avanti insieme. Non so quanti altri comuni abbiano fatto un lavoro così. Non mi risulta sia stato fatto nemmeno a livello provinciale. Dobbiamo esserne orgogliosi perché abbiamo dimostrato di essere capaci di remare tutti nella stessa direzione nel momento della difficoltà”.

In dichiarazione di voto, sono intervenuti a favore la Consigliera Elena Francesconi (RF), che ha sottolineato il buon lavoro dell’amministrazione con l’attenzione posta a tutti i soggetti della città. Nicola Bettinazzi (RL) e Riccardo Pomarolli (PD) hanno parlato a favore del Rendiconto, mentre Gabriele Galli (RR) ha annunciato astensione. Anche Roberto Chemotti (UP) ha annunciato voto a favore. Piergiorgio Plotegher (FDI) ha parlato di perfezione tecnica, ma ha manifestato preoccupazione per le politiche comunali. Viliam Angeli (LS) avrebbe auspicato maggiore coraggio e ha annunciato voto contrario.

Voto favorevole anche da Ivo Chiesa (CcV). “Se tutti votassero contro, anche queste risorse, che definite insufficienti, non ci sarebbero”, ha ricordato il Sindaco Francesco Valduga rispondendo ad alcune critiche della minoranza. Il Sindaco ha risposto a tutti i dubbi posti in dichiarazione di voto e ha quindi chiuso la fase del dibattito. La votazione ha visto 4 astenuti, 6 contrari e 21 favorevoli. Il rendiconto è stato approvato.