Failoni e Spinelli replicano alle false dichiarazioni di due ristoratori apparse sulla stampa

«Come vi sentireste se tutto d’un tratto trovaste una recensione fortemente negativa di un cliente che non è manco mai entrato nel vostro ristorante? Sareste indignati o meno?

Ecco questo è quello che è successo stamattina leggendo sui giornali L’Adige e Corriere del Trentino le affermazioni non documentate di due ristoratori di Trento che lamentano – sbagliando – l’esclusione dalla misura di sostegni messa in campo dalla Provincia in quanto nuove imprese, nate nel corso del 2019 e del 2020». – Inizia così la replica degli assessore Achille Spinelli e Roberto Failoni alle false dichiarazioni di due ristoratori lanciate sui due media locali.

I due assessori spiegano punto per punto il perché le dichiarazioni dei due ristoratori sono false.

IL COMUNICATO CONGIUNTO – Il sistema disegnato dal fondo perduto 2021 è molto equo perché riconosce un sostegno calcolato sui costi fissi che viene erogato in base alla perdita di fatturato – chi ha avuto più danni prende di più – il tutto senza dimenticare un contributo forfettario per chi non avesse costi da dimostrare. Insomma una misura che, con le difficoltà che tutti sappiamo, vuole dare una risposta veloce e concreta all’economia trentina.

Per quanto riguarda la polemica sollevata dai due ristoratori come Giunta provinciale abbiamo sempre tenuto in mente la casistica delle nuove attività economiche nate dal 2019, così come ribadito più volte anche ai due operatori stessi: anche le nuove imprese nate nel corso del 2019 e fino all’agosto 2020 possono rendicontare i propri costi fissi alla pari di tutte le altre.

Infatti, come stabilito nei criteri – e come è ovvio che sia – per loro non si misura la perdita comparando il fatturato della stagione 2018-2019 con quella 2020-21, ma semplicemente il fatturato medio dei mesi antecedenti a quelli invernali con il periodo dal 1 novembre 2020 al 30 aprile 2021.

In sostanza queste imprese nate ad esempio nella primavera 2020 o alla fine del 2019 potranno partecipare alla misura di rimborso dei costi fissi alla pari di tutte le altre e – anzi – saranno forse anche avvantaggiate grazie alla presenza dei mesi estivi nel proprio calcolo.

Solo i veri neocostituiti, ossia le imprese nate dopo settembre 2020, hanno diritto al contributo forfettario di 2000 €, anche senza calo del fatturato.

Alla luce di ciò uscire pubblicamente in questo modo senza aver nemmeno letto i criteri è a dir poco inopportuno, alla pari di una recensione palesemente falsa.

A questo punto ci chiediamo se questi operatori che non hanno aspettato un giorno per attaccare la manovra trentina faranno la domanda che spetta loro – fino ad un massimo di € 40.000 – o se, come coerenza vorrebbe, rinunceranno convinti di quanto dichiarato.

Forse – per la prossima occasione, prima di uscire malamente a mezzo stampa – basterà leggere i criteri. Del resto prima di fare una recensione ad un ristorante è buona cosa provarne almeno un piatto.