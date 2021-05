Camion esce di strada sulla Statale 47, rischiata la tragedia

Gravissimo incidente sulla Statale 47 della Valsugana poco prima delle 15.00 di oggi, 27 maggio 2021. Un mezzo pesante, poco prima di Tenna in località al Faro di san Cristoforo, dopo lo scoppio di un pneumatico ha cominciato a sbandare finendo contro la parete per poi fermarsi di traverso sulla carreggiata.

Notevoli i danni al camion che si è quasi spezzato in due dopo aver colpito in pieno contro un pilone. Per fortuna in quel preciso momento nella direzione opposta non sopraggiungeva nessun mezzo. In caso contrario si sarebbe rischiata la tragedia.

Dopo lo scontro il mezzo ha cominciato a perdere gasolio, che è finito in parte sulla strada ma anche nell’acqua. Sul posto funzionari dell’APPA hanno escluso che ci siano pericolo per l’ambiente circostante.

Sul posto dopo l’allarme dato da alcuni automobilisti sono arrivati un’ambulanza con l’automedica, la polizia Locale e i vigili del fuoco.

L’autista 48 enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di santa Chiara. Per lui solo alcune ferite lievi. La strada è rimasta bloccata per ore in entrambe le direzioni creando gravi problemi alla circolazione.

