Visita guidata al “Fontanazzo” per la Giornata internazionale della biodiversità

Per festeggiare la Giornata Internazionale della biodiversità, sabato 22 maggio 2021 si sono dati appuntamento all’entrata del sito Natura 2000 “Fontanazzo”, rappresentanti dell’associazione Selva Green e TassoBarbasso, accompagnati da Gerri Stefani con interventi di Giancarlo Orsingher, Graziano Martello e Linda Martinello.

Incuranti del meteo instabile, il gruppo di partecipanti ha avuto l’opportunità di visitare la Riserva e il “prato biodiverso”, dove sono state intraprese importanti azioni all’insegna della salvaguardia dell’ambiente e delle api, incoraggiando la coltivazione di varietà antiche di cereali e piante da frutto.

Giancarlo Orsingher da il benvenuto a nome della Rete di Riserve del fiume Brenta, ultima nata in Valsugana; nel territorio da Pergine a Grigno ci sono 34 riserve naturali piccole e grandi, siti protetti in base alla normativa europea Natura 2000.

Tra le aree protette di importantissimo valore ambientale ed ecologico solo i biotopi “Fontanazzo” (Selva di Grigno) e “Inghiaie” (S. Giuliana di Levico) rispettano ambedue le direttive: habitat e uccelli.

Gerri Stefani rappresenta l’Associazione Selva Green, questa è un’occasione per creare una rete di soggetti attivi e far conoscere il territorio, tre iniziative da festeggiare contemporaneamente: Giornata internazionale della biodiversità, Giornata mondiale delle api e Giornata europea di Rete Natura 2000.

All’entrata principale del “Fontanazzo” è situata una zona umida di 53 ettari che si estende a valle dell’abitato di Selva, un luogo di riproduzione delle specie animali e vegetali a rischio estinzione, tutelata dalle normative europee. E’ un esempio di bosco umido di Ontano e Frassino di fondovalle piuttosto raro.

Il fiume Brenta inizialmente aveva un livello più alto, poi per necessità agricole e creazione di canali è sceso di 8 metri. Per uno sviluppo equilibrato è necessario unire la parte umana a quella naturalistica, una non può vivere senza l’altra.

Selva Green ha preso in affitto due terreni, prima coltivati a mais, da destinare a prato fiorito per le api, utilizzando semente con 30 specie vegetali.

Gerri Stefani sostiene che verranno fatti monitoraggi periodici tra maggio/giugno con finalità di ricerca. Questo è l’anno zero poi si vedranno gli effetti nell’arco di 4-5 anni ad opera di impollinatori come api, bombi, farfalle e coleotteri.

La caratteristica di questi insetti è avere “peletti” sul corpo che attirano il polline, l’esistenza di piccoli apiari privati e sapere dove le api vanno a bottinare è materia di studio svolto in collaborazione con la Fondazione Mach di San Michele all’Adige.

E’ importante monitorare e censire le api selvatiche, che sono tantissime. Per tale scopo è stata ideata un’arnia posta a 4 metri di altezza che fungerà da scatola/casa per questi preziosi insetti.

Altra iniziativa è la raccolta firme per salvare le api, entro settembre prossimo la Commissione Europea ha l’obbligo di prendere in esame la petizione.

Sempre in tema di impollinatori e biodiversità, è notizia che il Parco nazionale isola di Pantelleria ha avviato un progetto di ricerca in collaborazione con l’Università di Palermo e la Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige.

Le indagini coinvolgeranno anche gli abitanti di Pantelleria attraverso una attività di citizen science, per la segnalazione delle colonie non gestite delle api e la loro mappatura con una apposita App per cellulari (BeeWild), ideata dalla Fondazione Edmund Mach.

Selva Green insieme all’Associazione Pimpinella stanno portando avanti un progetto ambizioso, la ricerca di orticole antiche, frutti e fagioli che anticamente era coltivati dagli abitanti del territorio. Con l’obiettivo di avviare a Selva in via sperimentale la coltivazione di questi semi e in base ai risultati raggiunti aumentare la produzione.

All’interno del Fontanazzo ci sono tre piante di melo di varietà antiche (età 90 anni), staccando la “marza” (porzione di ramo o gemma isolata) dalla pianta madre si possono fare innesti, generando così nuove piante. Da aprile al periodo invernale è una fonte alternativa di cibo.

Altro problema è quello delle coltivazioni intorno al Fontanazzo, i terreni coltivati a mais hanno bisogno di sostanze organiche che provengono dalle stalle. Il letame maturo è quello con almeno 9-10 mesi di maturazione, che presenta la materia vegetale in buona parte «digerita» dai microrganismi.

Ma a causa delle coltivazioni intensive anziché estensive, c’è un aumento di sostanze organiche azotate e quindi depauperamento del terreno dal punto di vista agronomico, come sostiene Graziano Martello.

Occorre tornare indietro ricombinando i fattori di produzione e non concimando più i prati per aumentare la biodiversità. Il prato è da sfalciare? Sono sufficienti 1-2 tagli dopo la fioritura per avere un prato ottimale, di aiuto anche per i prati vicini (in val di Fiemme tecnica del prato donatore di semi sui prati riceventi). Evitare concimi e sostanze nutritive!

Tra i giovani agricoltori, Daniele di 24 anni ha avviato la coltivazione di antiche varietà di cereali (frumento, segale e orzo) in particolare San Pastore, segue la fase della macina al mulino e quindi la vendita del prodotto.

Questo progetto potrebbe essere implementato sostituendo il mais con il frumento (da seminare a ottobre), se funziona anche altre persone potrebbero offrire il loro campo per questa coltura.

Il 2021 è un anno di sperimentazione per il prato e il frumento, che coinvolge anche Slow Food, creando una Comunità del cibo e in futuro un punto di panificazione con un forno.

L’incontro al Fontanazzo ha contribuito a rafforzare la rete tra Associazioni della Valsugana, Gruppi di acquisto solidale, Fondazione Mach di San Michele All’Adige, Slow Food, Rete delle Riserve e altre realtà del territorio.

Stefano Marighetti, presidente di Selva Green ha comunicato un nuovo evento in programma a fine maggio 2021, che si potrebbe intitolare: Come diventare custode dei semi?

“Lo scorso fine settimana i rappresentanti della Pimpinella (Associazione per la tutela della biodiversità agricola) sono venuti in Selva. Loro si occupano di trovare, studiare, conservare e rigenerare varietà antiche di piante da orto, che ricercano continuamente in tutta la provincia, con l’obiettivo di salvare dalla scomparsa le varietà tipiche di un territorio cadute in disuso e diventate rare.

Così sono riusciti a salvare el zuchet de Garniga, el fasoleto del Marter, la tega Gnocca della Valsugana e tante altre.

Ogni varietà ha la propria storia; per esempio lo sapete che il fagiolo gialeto ha una scorza molto fine che cuoce in pochissimo tempo? Era il preferito nelle corti in quanto non causava flatulenza, risparmiando ai nobili odorosi imbarazzi.

Pimpinella ha consegnato a Selva Green dei semi di una decina di varietà orticole antiche. Chi è interessato a seminare nel proprio orto una o più varietà e diventare un custode?

Assieme alla consegna dei semi, si svolgerà un corso di 3 incontri con gli esperti della Pimpinella per seminare, curare, rigenerare i semi in maniera corretta. A fine corso restituiremo alcuni nuovi semi per rifornire la banca dei semi della Pimpinella.

Questa iniziativa ha un costo che sarà sostenuto grazie al finanziamento ottenuto lo scorso anno attraverso il bando Generazioni. Gli interessati potranno partecipare gratuitamente, ma dovranno assicurare il proprio impegno ed essere responsabili dei semi custoditi.

Ecco alcune foto delle varietà orticole, suddivise in bustine da 8 o 4 semi. Per tutte le informazioni e ritiro dei semi chiedere a Bruno oppure a Elia. La semina è da effettuare in questo periodo.

Chi è convinto di avere una varietà orticola da segnalare può farlo. In Selva abbiamo già trovato i fagioli grigioni della Gilda, ai Belvederi un mais della Boemia, portato dai profughi di rientro in Valsugana.

Il primo incontro del corso sarà venerdì 28 maggio 2021 ore 20,30 in luogo e modalità da definire”.

Paola rappresentante dell’Associazione Taiapaia di Torcegno racconta la nuova esperienza di orto sociale, diventato anche un luogo dove stare e sede dell’Associazione. Un campo di 1100 mq. da destinare in parte alla coltivazione di erbe officinali, menta, borragine, girasoli, calendula, lasciando spazio per attività dei soci come yoga, bagno nella foresta, ecc..

Proseguiamo fino al lago presente nel Fontanazzo, un tempo era un campo di mais, ora un’oasi. Anche l’area anfibi è stata ampliata per favorire la riproduzione di raganelle e ululone; lo stagno come punto di osservazione della biodiversità.

Le acque del fiume Brenta e quelle presenti nel Fontanazzo si manifestano attraverso il fenomeno delle risorgive particolarmente evidente in questo territorio di origine carsica.

Lungo il greto del Brenta sono presenti aironi cenerini, martin pescatore, cormorani, nibbio, folaghe, gallinella d’acqua e anatre selvatiche. L’inquinamento negli anni ha ridotto alcune specie più sensibili alle malattie e quindi a rischio estinzione. E’ presente la trota marmorata che produce molte uova, trota fario e avannotti.

Tra le specie alloctone (non originarie del luogo), il visone americano è un problema da affrontare nel futuro. Arrivato qui dal Veneto in seguito alla liberazione di oltre un migliaio di esemplari da parte degli ambientalisti, contrari agli allevamenti di animali da pelliccia.

I visoni sono grandi predatori carnivori della famiglia dei Mustelidi, vivono nelle zone umide e si cibano di pesci, crostacei, rane, molluschi, uccelli acquatici uova e roditori.

E’ notizia recente l’impegno assunto da parte della Provincia di Trento di fare un monitoraggio sui visoni americani ormai diffusi lungo i canali del fiume Brenta. Tra le strategie da adottare per correre ai ripari: eradicazione, sterilizzazione o accettiamo questa situazione?

Ci fermiamo al laghetto per fotografare la pianta officinale Consolida maggiore, Linda Martinello (professionista appassionata di ambiente, agricoltura e sviluppo locale sostenibile) introduce il concetto di piante alimurgiche, erbe spontanee commestibili che venivano raccolte fin dall’antichità nei campi abbandonati, boschi o rive di ruscelli e poi cucinate.

In Europa esistono 700 specie di piante commestibili, nel dopoguerra era un’esigenza per alimentarsi.

La Fitoalimurgia è un termine coniato nel ‘700, argomento da approfondire con un interessante libro: “L’erba del vicino. Manuale di raccolta e uso delle selvatiche” di Elisa Nicoli.

Camminare e raccogliere è un’esperienza nella natura in contrapposizione allo stare/vita sedentaria.

La raccolta di erbe officinali spontanee in ambito provinciale è disciplinata dalla L.P. 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette).

Iniziare la raccolta di erbacee conosciute rispettando l’elenco delle specie consentite, come tarassaco, radicchio, orso, sambuco, luppolo e alla fine preparare ricette prelibate con queste bontà.

Si conclude così la nostra mattinata al Fontanazzo, un concentrato di biodiversità dove innumerevoli specie animali e vegetali vivono e si riproducono, un ecosistema da salvaguardare e tutelare.