La proposta estiva dell’Università della terza età e del tempo disponibile

Decreto Sostegni Bis, I dettagli delle misure a sostegno dei lavoratori Con il via libera al Decreto Sostegni bis da 40 miliardi, il Governo introduce supporto alla ripresa economica del Paese. Una parte del pacchetto di norme e delle risorse sono destinate al diretto sostegno dei...

Le ultime misure per partite Iva e autonomi valgono 15,4 miliardi: i punti principali Tra i 40 miliardi approvati e contenuti all'interno del Decreto sostegni bis, circa 15,4 saranno destinati agli autonomi e alle partite Iva. Con alla base tre punti di intervento, l'obiettivo è quello di raggiungere una...

Bancomat e prelievo di contanti, ecco cosa potrebbe succedere Meno bancomat nelle città e meno prelievi di denaro. La commissione interbancaria potrebbe essere abolita, lasciando agli istituti di credito la facoltà di stabilire i costi sul ritiro di denaro. Si preannunciano tempi difficili per...

Alcune scorciatoie per andare in pensione prima: cosa succede dopo quota 100 Con molta probabilità quota 100 in scadenza il 31 dicembre 2021, non sarà rinnovata. Per questo ad oggi, sul tavolo si presenta l'ipotesi di quota 102 con la nuova riforma delle pensioni, ma anche la...

Coaching aziendale, utile per gli obiettivi e la crescita dell'impresa In realtà aziendali in continuo cambiamento, avere punti di riferimento ben definiti per traguardare obiettivi di business senza perdere di vista il potenziale umano, diventare fondamentale per vincere sulla concorrenza. In quest'ottica nasce proprio il...