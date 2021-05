Crollo del valore degli immobili per colpa della Movida. Andrea Merler interroga il sindaco

Gli eccessi della movida in Piazza del Conservatorio e zone limitrofe diventano oggetto di un’interrogazione urgente con richiesta di risposta scritta che il Consigliere comunale Andrea Merler (Trento Unita) ha depositato lo scorso 7 maggio.

Partendo dal presupposto che l’area interessata dalla movida all’ombra del Castello del Buonconsglio, secondo Merler, diventa anche luogo di spaccio, di abuso di consumo dio sostanze alcoliche, nonché di assembramenti che provocano disturbo alla quiete pubblica, pone al sindaco due domande.

La prima è per conoscere le intenzioni del sindaco su un eventuale ordinanza di divieto di consumo di sostanze alcoliche in Piazza del Conservatorio e nelle vie limitrofe.

La seconda è relativa all’intenzione di promuovere un’azione interforze per contrastare spaccio e gli assembramenti.

Nell’interrogazione si segnala anche come la scuola materna Tambosi di Via Francesco Ferruccio lamenti intromissioni notturne da parte di soggetti che utilizzano il giardino dell’asilo come toilette e come sia stata segnalata anche la vendita di alcolici a minorenni e come ci siano stati interventi di ambulanze in soccorso di giovani al limite del coma etilico.

Infine per Merler non è per nulla da sottovalutare la diminuzione dei valori immobiliari della zona e come molti residenti e commercianti stiano valutando la possibilità di cambiare casa. In attesa della risposta scritta che non è ancora arrivata, il sindaco ha attuato un presidio interforze e la chiusura di due vie d’accesso ai non residenti, ma solo nel fine settimana.

