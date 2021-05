Ala: il segnale telefonico adesso arriva anche alla Sega

Il telefono cellulare non è più un problema alla Sega di Ala. Ora è in funzione una nuova copertura, che permetterà di ricevere il segnale telefonico Tim nell’area della Sega di Ala e sui Lessini. La soluzione del problema è stata possibile grazie alla collaborazione tra Comune, Tim e Trentino Digitale.

I numerosi frequentatori della Sega di Ala conoscevano bene il problema: il telefono sui Lessini non prende, o se proprio, prende male e solo in determinati punti. Le passeggiate con lo sguardo sullo schermo alla ricerca di segnale decente, i telefoni appoggiati in posizioni strategiche e chiamate mai ricevute resteranno da adesso tra i ricordi.

Nei giorni scorsi è stato messo in funzione il ripetitore Tim che garantirà d’ora in poi in modo permanente il segnale di telefonia mobile non solo nell’area della Sega di Ala, ma anche nell’area dell’alta Lessinia e sul lato opposto della valle dell’Adige, in zona Pra da Stua sul Baldo, servendo anche Maso Piagù.

Il problema era all’attenzione dell’amministrazione comunale da diverso tempo. La soluzione è arrivata grazie al lavoro del consigliere delegato alle reti Gabriele De Rossi e al supporto di Trentino Digitale, una “spinta” l’ha data anche l’arrivo di tappa del Giro d’Italia alla Sega, dato che il segnale di telefonia mobile è necessario anche alla macchina organizzativa della corsa rosa. Ma il segnale telefonico è importante soprattutto per ragioni di sicurezza, oltre che per le attività economiche in loco e per il turismo.

Con una lettera inviata nei mesi scorsi, l’amministrazione di Ala ha perciò chiesto agli operatori di coprire con rete telefonica l’altopiano della Lessinia proprio con queste motivazioni. In tutto questo, ha aiutato l’arrivo di una delle tappe più dure del Giro d’Italia 2021. Ad aiutare nella richiesta anche la Provincia tramite la società in house Trentino Digitale che ha in gestione il nuovo traliccio costruito a Monte Corno, già utilizzato per il segnale Tetra, messo a disposizione agli operatori per installare le antenne e gli apparati di trasmissione. Il primo operatore a rispondere è stato Tim che ha preso contatti con l’amministrazione comunale e ha garantito la copertura con segnale 2G e LTE in via permanente.

“Da anni – spiega il sindaco Claudio Soini – cercavamo di portare il segnale di telefonia mobile alla Sega, in cooperazione con Trentino Digitale; l’arrivo di tappa del Giro e i bisogni della carovana della corsa sono stata la molla che ha sbloccato la situazione e ci ha permesso di concretizzare il lavoro svolto sinora. Il Comune ha fatto la sua parte, compartecipando alle spese di attivazione, in un’operazione che ci ha visto lavorare con Tim e Trentino Digitale. Tutto questo perché crediamo nel potenziale dell’area dei Lessini, ancora poco conosciuti e dove vogliamo promuovere il turismo, quello dolce e rispettoso dell’ambiente“.

“Il sindaco – dichiara il consigliere delegato Gabriele De Rossi – mi ha dato fiducia dandomi la delega alle reti e sottoservizi e il tema della copertura telefonica della Sega di Ala è stato il primo punto su cui mi sono focalizzato. Ora è un’emozione decisamente positiva vedere i cellulari prendere segnale in una zona che era stata dimenticata. Ringrazio Tim che hanno risposto prontamente. Vedremo se anche altri avranno voglia di investire “.