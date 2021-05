Castel Ivano, auto esce di strada e si ribalta. Due feriti

Incidente stradale nel pomeriggio odierno poco dopo le 13.30 sulla strada Provinciale 78 nel comune di Castel Ivano in Valsugana tra le località Strigno e Bieno.

Una vettura con a bordo due persone, un uomo 68 anni e una donna 63 enne, per cause in corso di accertamento è sbandata in un tratto in discesa finendo per rovesciarsi su un fianco dopo aver sbattuto contro il guard rail che delimita la strada . Fortunatamente non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.

Immediato l’allarme di alcuni automobilisti alla centrale operativa 112 che data la dinamica ha fatto intervenire in maniera massiccia i soccorritori con due ambulanze provenienti dall’ospedale di Borgo e l’elisoccorso proveniente dall’eliporto di Mattarello che e atterrato nelle vicinanze del incidente.

Alcune squadre dei vigili del fuoco volontari di Strigno hanno utilizzato le apposite cesoie per aprire la vettura supportando il personale sanitario mentre venivano estratte dall’abitacolo le due persone.

Dopo aver stabilizzato i due feriti sono stati trasportati in codice rosso al Santa Chiara. Le loro condizioni non sarebbero comunque gravi. Sul posto per accertare la dinamica i carabinieri del radiomobile di Borgo Valsugana, e per la messa in sicurezza della strada le squadre degli operai della gestione strade della provincia autonoma di Trento.

