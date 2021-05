Bullismo all’Enaip e abusivi a Roncafort: due facce della stessa medaglia

Egregio Direttore,

Accostare l’episodio di bullismo avvenuto qualche giorno orsono all’ingresso dell’Enaip di villazzano e la baraccopoli abusiva in quel di Roncafort sembra poco coerente, ma solo in apparenza.

Nel primo caso, nell’episodio di bullismo, abbiamo la stereotipata osservazione della pedagogista di turno secondo la quale l’ episodio non deve essere letto solo dal punto di vista della vittima, ma dei presunti aggressori, portatori di estremo disagio sociale.

Pubblicità Pubblicità

Forse vale la pena ricordare però che un pestaggio, qualunque siano le cause scatenanti, concreta oggettivamente reato e come tale trattasi di situazione da reprimere velocemente anche e soprattutto in ambiente giovanile e scolastico, se non altro per far comprendere ai disagiati virgulti che esistono regole e limiti che non possono essere valicati, pena la tenuta del tessuto sociale.

Nel secondo caso, abbiamo il recente intervento in consiglio comunale dell’assessore il quale ha liquidato l’ accampamento abusivo come affare tra privati, considerato che gli abusivi avrebbero avuto il benestare dai proprietari dei terreni.

Come se l’ordine pubblico e la tutela urbanistica, materie pacificamente comunali, non esistessero punto.

Pubblicità Pubblicità



Ottima notizia questa per chi fa casino per strada di sera e per chi ristruttura la propria mansarda di straforo o apre una finestra senza autorizzazione comunale.

O forse per usufruire di questi trattamenti di favore bisogna essere dei disagiati sociali?

Avvocato M.Stefano Sforzellini – Trento

Potete inviare le email al direttore da inserire nella rubrica «io la penso così» scrivendo a: redazione@lavocedeltrentino.it