Aggressione Enaip, la scuola ridimensiona l’episodio. Marianna invece conferma: «Ho detto tutto ai Carabinieri»

Il direttore generale della scuola Enaip di Villazzano attraverso una nota ridimensiona il caso successo ieri poco fuori l’istituto, dove due ragazzi di sono presi a botte.

Ma la versione non convince molto ed è in netto contrasto con quella di Marianna Filippi, la donna intervenuta per salvare uno dei giovani trovato a terra mentre veniva malmenato in mezzo al sangue. La versione è stata riferita dalla donna oggi ai carabinieri.

Secondo la versione della scuola si sarebbe trattato infatti di un litigio che ha coinvolto due allievi di una classe del CFP di Villazzano a fine lezioni avvenuto sul marciapiede esterno alla scuola.

La Direttrice del CFP dott.ssa Paola Coccia ha convocato i due ragazzi coinvolti già ieri pomeriggio, immediatamente dopo l’episodio, per approfondire l’accaduto, informando le rispettive famiglie.

Il personale della scuola si è accertato dello stato di salute del ragazzo contuso che poi è rientrato regolarmente a casa accompagnato. Questa mattina la famiglia del ragazzo ha riferito alla Direttrice del CFP che il ragazzo è stato sottoposto precauzionalmente ad un controllo medico che non ha rilevato criticità.

Non sono stati necessari punti di sutura, il ragazzo è a casa e sta bene. L’episodio è in valutazione da parte della Direzione del CFP per i provvedimenti del caso.

Nella nota della Direttrice Paola Coccia di legge anche che, «Enaip Trentino esprime la propria vicinanza alla famiglia e fornirà tutti gli strumenti e strategie necessarie per continuare a lavorare sul tema del rispetto reciproco non solo a scuola ma anche nei contesti di vita sociale. Il nostro intervento formativo ed educativo non può e non deve esaurirsi entro i confini fisici dell’edificio scolastico perché è nostro compito lavorare sia sul fronte della preparazione professionale sia su quello della crescita personale di futuri cittadini responsabili».

Fino a qui la versione della scuola. Marianna Filippi però sentita al telefono dalla nostra redazione conferma quanto riportato nel precedente articolo diffuso dal nostro giornale nel primo pomeriggio.

Secondo la ricostruzione di Marianna infatti sarebbero stati due ragazzi ad aggredire la vittima e davanti ad altri 2 o 3 amici che si divertivano ridendo per quanto stava succedendo al malcapitato. Insomma si tratterebbe di una baby gang, anche se Marianna nell’usare questa terminologia è stata molto cauta.

La storia non convince anche per le parola pronunciate dalla vittima all’indirizzo della donna intervenuta con coraggio per salvarlo. «Tutti i giorni è la stessa storia, non ce la faccio più, voglio morire», queste le parole pronunciate dal ragazzo sporco di sangue dopo l’aggressione. E questo non fa pensare certo ad un caso isolato.

Quanto la donna insieme all’amica hanno cercato di fermare il pestaggio con delle grida uno dei ragazzini che guardavano i due menarsi ha spiegato che «si trattava solo di un gioco». «Non era un gioco – ribatte Marianna al telefono – mentre uno con i piedi era vicino alla sua testa l’altro sopra di lui lo teneva a terra spingendolo sull’asfalto. Ho visto del sangue e tutti i pantaloni rotti, altro che gioco. Non solo il silenzio di decine di ragazzi testimoni dell’aggressione mi fa pensare che stia regnando la paura».

Al di la di quanto successo emerge ancora il problema del bullismo e della violenza minorile. In tal senso è intervenuta anche Luisa Marchetti, pedagogista che lavora presso il Cpi della provincia di Trento. «Si dice spesso di aiutare la vittima – precisa la dottoressa – le si dice che non deve avere paura. Ed è giustissimo. Ma sono anche i bulli ad aver bisogno di aiuto. La scuola ed in primis la dirigente Paola Coccia, deve ora attivarsi e fare chiarezza sull’accaduto, e non certo ridimensionarlo o minimizzarlo.

La testimone parla di un ragazzo che costringeva la vittima ed un altro ragazzo che gli sbatteva la testa a terra. Non di un litigio in cui uno dei due coinvolti sarebbe caduto ferendosi. I ragazzi vanno aiutati a gestire la rabbia ,a incanalarla; spesso i ragazzi provengono da realtà dure e hanno introiettato modelli di comportamento sbagliati, pattern basati sulla violenza e sulla prevaricazione. Vanno aiutati con percorsi contro il bullismo, tenuti da specialisti. Le scuole devono investire in questo, perché è quantomai urgente aiutare i nostri ragazzi, che sono gli adulti di domani».

E ancora: «Inoltre appunto, l’adolescenza è un momento molto complesso per il bisogno da una parte di appartenenza al gruppo, ai pari, quindi di omologarsi e dall’altra quello di raggiungere un identità propria. Un comportamento violento, nasconde una richiesta di aiuto in fondo. E noi adulti (genitori in primis e poi la scuola), abbiamo il compito di intervenire e aiutare»