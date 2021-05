Tesero: «I ragazzi che piantavano gli alberi»

Le attività al CFP ENAIP di Tesero non si sono lasciate fermare nemmeno dalla pandemia di Covid. La scuola, seppur nel disagio dovuto ai continui mutamenti e alle numerose restrizioni, è riuscita attraverso varie iniziative e a una salda rete di rapporti con il territorio, a mantenere la dedizione e la passione dei ragazzi iscritti al settore LEGNO.

Da gennaio 2021 si sono susseguiti in presenza e in DAD numerosi interventi di esperti esterni che hanno voluto condividere la loro professionalità e passione per il mondo del legno con i nostri ragazzi: da Fabio Bozzola, ingegnere costruttore di longboard e skateboard in legno dell’azienda Straduvarius, a Matteo Zeni, forestale esperto di Grandi Carnivori, a Stefano Dellantonio , ex forestale ora guida alpina, musicista ed esperto di ghironda.

Professionalità diverse ma accomunate dall’amore per il bosco e la materia legnosa che gli studenti ed il Centro di Formazione Professionale ringraziano per la disponibilità e la condivisione di saperi ma soprattutto perché in una situazione così particolare per la scuola hanno saputo alimentare il fuoco della curiosità e la voglia di sperimentare.

Non in ultimo grazie alla collaborazione con il Comune di Tesero e il Distretto Forestale della Val di Fiemme, i ragazzi si sono messi in gioco per riforestare una zona schiantata dalla tempesta Vaia. Dopo numerosi incontri tenuti dal dott. Crosignani, direttore del Distretto forestale nei quali i ragazzi hanno potuto approfondire le loro conoscenze inerenti i boschi Trentini e soprattutto comprendere l’importante ruolo di una corretta gestione forestale, in tre giornate diverse del mese di maggio, assieme agli operai forestali del Comune e agli operai del Distretto Forestale, hanno dato nuova vita ad un bosco.

L’esperienza è stata significativa per gli studenti che l’hanno giudicata un atto altruistico per le generazioni future.

“Questa è stata una bella giornata, importante ed educativa. Piantare gli alberi ci ha avvicinato alla natura e soprattutto ci ha fatto capire che noi possiamo fare molto per migliorare a cominciare dalle piccole cose come ha scritto J. Giono nel suo libro “L’uomo che piantava gli alberi”. Questo libro è un vero messaggio d’amore per la natura” scrive Marco Boninsegna, classe 1lb.

Per altri piantare gli alberi ha rappresentato il ritorno alla vita, di cui gli alberi sono i protagonisti indiscussi. Il bosco che ovviamente sarà certificato PEFC, ovvero gestito secondo i dettami di una selvicoltura sostenibile, verrà lasciato per le generazioni future. Nonostante il bosco di sicuro sarebbe riuscito a riconquistare il terreno perso con Vaia, si è deciso di riforestare per accelerare il processo e dare una mano al tempo.

È un messaggio di speranza quello degli allievi del CFP Enaip di Tesero che emerge in modo deciso dalle parole di uno di loro: “Si è deciso di fare questo intervento per rinnovare un bosco che è stato abbattuto da Vaia e per accelerare il processo di riforestazione. Simbolicamente per me andare a piantare degli alberi è un gesto molto bello perché può essere visto come simbolo di rinascita; gli alberi che pianteremo di sicuro non li utilizzeremo noi, però saranno un “ricordo” per le generazioni future così che loro ne possano farne buon uso” scrive Giampaolo Chiocchetti della 2 legno A.