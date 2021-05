Rifiuti urbani: ecco le tante novità di Riva del Garda

Su sollecitazione del Comune di Riva del Garda, il Servizio tutela ambientale e gestione del territorio della Comunità di Valle Alto Garda e Ledro ha individuato una serie di strategie per migliorare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

«La gestione della raccolta dei rifiuti in ambito urbano è complessa –spiega l’assessore alla qualità urbana Luca Grazioli– ma ritengo che si possa fare ancora di più per garantire a una città come Riva del Garda un decoro adeguato. In particolare, dopo aver dato avvio due settimane fa al nuovo servizio di raccolta porta a porta di carta e cartone per le utenze non domestiche del centro, che stiamo perfezionando e che ci porterà a evitare lo spettacolo indecoroso di cumuli di cartone in città, ora l’obiettivo è la pulizia delle isole ecologiche. Spesso basta una persona incivile che abbandona un sacchetto per vanificare lo sforzo di tanti, e non sempre è facile trovare delle soluzioni. Ma anche se non è facile, noi le soluzioni le abbiamo cercate e ora le mettiamo in campo, e vedremo se riusciremo finalmente a garantire isole ecologiche ordinate e pulite».

Gli interventi concordati con la Comunità di Valle sono di due tipi: immediati e a medio-lungo termine.

Ecco gli interventi immediati:

attivazione di un nuovo servizio aggiuntivo di raccolta dei rifiuti abbandonati nelle isole ecologiche del centro, che si svolgerà il sabato pomeriggio dalle ore 17 e la domenica mattina dalle ore 6;

di raccolta dei rifiuti abbandonati nelle isole ecologiche del centro, che si svolgerà il sabato pomeriggio dalle ore 17 e la domenica mattina dalle ore 6; attivazione dell’attività di censimento delle utenze non domestiche , a partire da quelle ricomprese nel centro storico e nelle vie a maggiore frequenza turistica, finalizzato a informare sulla frequenza di raccolta delle varie frazioni, rilevare il numero e la tipologia dei contenitori già in dotazione, individuare la tipologia e il numero dei contenitori standard che dovranno essere implementati in funzione delle specifiche esigenze, concordare la presenza di spazi per il posizionamento in aree private di contenitori e sacchi e i punti di esposizione, informare in merito alla possibilità di conferire nelle campane seminterrate (qualora l’utenza non disponesse di spazi o manifestasse l’esigenza di un conferimento maggiore), concordare l’eventuale attivazione di servizi selettivi di raccolta di cartone, cassettame, teli di plastica e grucce appendiabiti , e informare dell’imminente chiusura delle isole seminterrate;

, a partire da quelle ricomprese nel centro storico e nelle vie a maggiore frequenza turistica, finalizzato a informare sulla frequenza di raccolta delle varie frazioni, rilevare il numero e la tipologia dei contenitori già in dotazione, individuare la tipologia e il numero dei contenitori standard che dovranno essere implementati in funzione delle specifiche esigenze, concordare la presenza di spazi per il posizionamento in aree private di contenitori e sacchi e i punti di esposizione, informare in merito alla possibilità di (qualora l’utenza non disponesse di spazi o manifestasse l’esigenza di un conferimento maggiore), concordare l’eventuale attivazione di , e informare dell’imminente chiusura delle isole seminterrate; attivazione del turno domenicale di raccolta del rifiuto secco e organico per le utenze non domestiche delle zone turistiche , anticipando il consueto calendario che di norma inizia il 15 giugno;

per le utenze non domestiche delle , anticipando il consueto calendario che di norma inizia il 15 giugno; attivazione del servizio di presidio e controllo delle isole ecologiche del centro storico con personale del progetto Intervento 19 della cooperativa sociale Garda 2015.

Interventi a medio-lungo termine:

in centro storico le isole ecologiche seminterrate per le utenze domestiche saranno chiuse e dotate di sistemi di rilevamento degli accessi tramite tessera elettronica, così da impedire un conferimento improprio;

in attesa dell’avvio della raccolta porta a porta sul resto del territorio comunale, saranno razionalizzate le isole ecologiche, eliminando o implementando i punti con dotazione di contenitori incompleta;

a partire dalla prima settimana di giugno, attivazione del servizio di supporto di pulizia delle isole ecologiche tramite personale del progetto Sfida 33.D (ex Intervento 19);

a seguito del censimento e delle esigenze che emergeranno, si deciderà se mantenere l’isola fuori terra a uso esclusivo delle utenze non domestiche, ora ubicata in viale Dante limitrofa all’interrata, per quelle utenze che manifestassero problematiche eccezionali per il conferimento, prioritariamente, dell’indifferenziato, del multi materiale e della carta; in ogni caso l’isola dovrà essere dotata di controlli degli accessi, schermata e rilocalizzata in aree decentrate, in modo da evitare il più possibile l’abbandono dei rifiuti;

le isole seminterrate interrate del centro storico saranno dotate di cartelli esplicativi riportanti modalità di corretto funzionamento, il divieto di abbandono dei rifiuti, sanzioni e informazioni per il conferimento degli ingombranti al CRM;

l’amministrazione comunale con Apm sta lavorando alla dotazione di un sistema di videosorveglianza per tutte le sei isole ecologiche del centro;

esposizione nei centri di raccolta di striscioni con l’indicazione dei servizi attivati a supporto della raccolta, quali servizi ingombranti a domicilio e CRM;

all’esterno del centro storico nelle vie più densamente popolate saranno individuati i condomini con più di 10 famiglie dove, per alleggerire il carico delle isole attuali, si proporrà ai condomini di adottare un servizio di raccolta porta a porta condominiale.

«Tutto questo ha un costo –spiega l’assessore Grazioli– perché si tratta di servizi aggiuntivi, che è stato quantificato in circa 30 mila euro. Il Comune di Riva del Garda sarebbe disposto a pagarli, questi servizi, perché li ritiene importanti e doverosi, ma la legge impone che tutto il costo sia spalmato nelle tariffe. Ma buona sorte vuole che la stessa cifra corrisponda al conguaglio dell’anno scorso, ossia in sostanza l’avanzo della gestione del 2019, sicché per quest’anno queste novità non avranno alcun costo in bolletta».