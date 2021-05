Il Trentino verso la zona bianca. Prove di normalità per Fugatti al mercato di Borgo

I dati fanno ben sperare ed il ritorno alla normalità sembra vicino. Gli ultimi aggiornamenti di ieri da parte dell’azienda sanitaria mostrano il crollo dei contagi, l’assenza di decessi e soprattutto gli ospedali che ormai si stanno svuotando.

Sono «solo» 51 i ricoveri negli ospedali trentini di cui 14 in rianimazione. Dati che sono in continua discesa negli ultimi giorni anche grazie al lavoro incessante fatto sulla somministrazione dei vaccini che sfiorano quasi le 6.000 unità al giorno.

Da ieri sera il coprifuoco è stato spostato alle 23.00. Poi si potrà far rientro a casa a mezzanotte e finalmente il 21 giugno sparirà e l’incubo degli anni 2.000 scomparirà speriamo per sempre.

Con decreto e su proposta della cabina di regia il governo ha inoltre cambiato i parametri del monitoraggio con il quale vengono stabiliti i colori delle Regioni.

L’Rt, l’indice di diffusione del contagio, non sarà più determinante: conteranno il tasso di occupazione di terapie intensive e reparti ordinari (l’Rt ospedaliero, che nell’ultimo monitoraggio era a 0,78) e l’incidenza dei casi.

Con 250 ogni 100 mila abitanti si va in zona rossa, con 150-250 in arancione e con 50-150 in giallo. Con meno di 50 casi per 3 settimane consecutive e un rischio basso si va invece in bianco, zona dove le uniche misure in vigore sono il distanziamento e l’uso della mascherina·

L’ultimo monitoraggio fatto sul Trentino segnala un’incidenza di 61 casi su 100 mila abitanti. (la media nazionale è di 66) Dieci in meno negli ultimi giorni (erano infatti 71). Con soli 11 casi in meno la nostra regione entrerebbe quindi in zona bianca, cioè completamente alla normalità. Le sei regioni che precedono il Trentino sono tutte in zona bianca.

Una normalità che si comincia a respirare anche grazie a Maurizio Fugatti che mercoledì insieme al presidente del consiglio regionale Roberto Paccher e l’assessore alla sanità Stefania Segnana, è passato a far visita al mercato di Borgo Valsugana dove ha voluto incontrare commercianti e gente comune a dimostrazione del sostegno della giunta.

«Sono molto contento di poter ricominciare a girare i mercati della nostra Provincia dopo questo difficile anno – ha detto il governatore – credo che il contatto con la gente sia il modo migliore per capire le problematiche dei trentini.»