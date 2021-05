Approvato il decreto Sostegni Bis, cosa prevede la misura da 40 miliardi

Definitivamente approvato ieri dal Consiglio dei Ministri il secondo Decreto di aiuti covid di questo Governo che porta all’Italia 40 miliardi di euro. Quattro le basi del nuovo Decreto Sostegni Bis che iniziano dagli aiuti alle imprese e alle professioni, fino a provvedimenti per giovani e lavoratori.

Per le partite Iva cambiano i parametri di assegnazione degli aiuti. Infatti, insieme al criterio del fatturato verrà preso in considerazione anche quello dell’utile, con l’inclusione di 370 mila partite Iva.

Tra le misure per i lavoratori, la più attesa è lo stop ai licenziamenti fino al 28 agosto per le aziende che chiedono al cassa covid entro giugno. A questo, si aggiunge il contratto di rioccupazione post pandemia a tempo indeterminato, con l’inserimento semestrale legato alla formazione e l’esonero totale dei contributi.

Il Decreto contiene poi incentivi e vincoli per gli imprenditori ed i lavoratori che accettano di sottoscrivere un contratto di solidarietà, ovvero la riduzione dell’orario di lavoro e di stipendio con l scopo di mantenere un occupazione stabile.

Inoltre, per usufruire del contratto di espansione, la soglia si abbassa a 100 dipendenti, mentre come promesso, viene bloccata la riduzione progressiva dell’assegno di disoccupazione. Tra le misure è stata prevista anche la proroga al 20 agosto per il versamento dei contributi di autonomi e professionisti riproposto per 5 mensilità, con il credito d’imposta per gli affitti dei negozi.

Il Decreto contiene anche delle misure esclusivamente destinate ai più giovani. Per loro sono previsti 20 milioni di euro per la scuola dei mestieri, mentre per gli under 35 verranno applicate agevolazioni particolari per l’acquisto della casa. In particolare, si parla della cancellazione delle imposte di registro e sul mutuo, con corpose garanzie statali da presentare alle banche per i meno abbienti.

Infine, Un maxi fondo per la scienza italiana di base, mezzo miliardo per la cultura e 200 milioni per spingere la produzione di vaccini e, un meccanismo veloce per assumere già dal prossimo settembre docenti con almeno 3 anni di insegnamento.

Ora Draghi, contando sull’effetto riapertura, spera in un miglioramento della situazione economica, con la speranza che non ci sia bisogno entro la fine dell’anno, di un nuovo Decreto Sostegni.