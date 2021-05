A Denno si pedala con l’associazione “Goo in Bike”

Pedalare tutti insieme, anche da casa. Perché no?

Era l’agosto del 2020 quando, partendo da quest’idea, cinque appassionati di indoor cycling e cyclex (una disciplina tutta nuova, che consiste in esercizi sempre in bike di rafforzamento addome, glutei e braccia) hanno voluto dar vita a Denno all’associazione sportiva dilettantistica “Goo in Bike”.

Una realtà che in pochi mesi è riuscita a conquistarsi un ruolo importante nel panorama sportivo della bassa Val di Non.

A guidare l’associazione il direttivo formato dal presidente Enrico Manini, dal vicepresidente e istruttore di indoor cycling e cyclex Maurizio Cembran, dalla segretaria e istruttrice di cyclex Katia Barbi, dal consigliere e istruttore di indoor cycling e cyclex Pierluigi Melchiori e dal consigliere Manuel Mariotti.

«Grazie all’ex assessore allo sport e attuale sindaco di Denno Paolo Vielmetti, che in accordo con la giunta guidata dall’allora primo cittadino Fabrizio Inama ci ha concesso una sala in via Cesare Battisti, all’ex scuola elementare, il nostro progetto si è trasformato in realtà – racconta il vicepresidente Maurizio Cembran –. Siamo partiti ai primi di settembre con l’inaugurazione della sala, dopo aver lavorato intensamente il mese di agosto per prepararla al meglio con il palco per gli istruttori, gli impianti audio e video, rendendo lo spazio funzionale, accogliente e a norma Covid».

Dopo un avvio particolarmente positivo, con un riscontro notevole di utenza, proprio a causa del Covid, alla fine di ottobre la “Goo in Bike” è stata costretta a stoppare la propria attività in presenza.

La neonata associazione, però, non si è data per vista e ha messo subito in pratica un piano per proseguire le lezioni anche a distanza.

Le bike sono state consegnate agli associati, che hanno potuto portarle a casa e seguire così le tre lezioni settimanali da remoto da novembre fino alla fine di aprile.

«Per noi della “Goo in Bike” – confessa Cembran – il successo è stato inaspettato e gratificante. Con gioia e passione siamo riusciti a dare un piccolo sollievo sia morale, sia dal punto di vista fisico ai nostri utenti in un momento oggettivamente difficile per tutti. A fine aprile, piano piano, l’attività si è conclusa per permettere a tutti di dare spazio ad altre attività, con la promessa però di ritrovarci a settembre. E con la speranza, stavolta, di poter pedalare tutti insieme nella nostra sala, per far sì che quell’energia trasmessa sia di nuovo reale e non più virtuale».