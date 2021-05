Tecniche di interpretariato: lo chuchotage si conferma tra le più gettonate

In un mondo sempre più globalizzato e tecnologico si tendono a sottovalutare diversi aspetti, soprattutto in merito alle traduzioni.

In particolare la situazione risulta piuttosto complessa nel caso di conferenze, convegni, seminari, trattative e tutti i contesti in cui un interlocutore parla in un’altra lingua.

In questi casi è indispensabile l’ausilio di professionisti esperti nelle tecniche di interpretariato, i quali a seconda della modalità individuata procedono alla traduzione di ciò che viene detto dall’oratore.

Tra le soluzioni più gettonate di interpretariato c’è lo chuchotage, anche conosciuta come “interpretazione sussurrata” o “whispering”, un’opzione molto apprezzata quando la traduzione avviene nei confronti di una o due persone al massimo.

Come funziona lo chuchotage e quando conviene usare questa tecnica – Come spiegato in modo approfondito in questo articolo sullo chuchotage a cura degli esperti di Eurotrad, questa modalità è piuttosto utile quando tutti i soggetti si trovano nello stesso luogo fisico, come succede per incontri politici o aziendali tra poche persone, come riunioni bilaterali, dibattiti ed eventi pubblici o privati.

In questi casi può essere sufficiente la presenza di un unico interprete specializzato, il quale traduce quanto detto dall’oratore sussurrando agli interlocutori, in genere posizionandosi tra l’oratore e gli uditori o dietro quest’ultimi.

Lo chuchotage è molto apprezzato anche perché risulta semplice da gestire ed economico, in quanto bisogna soltanto pagare l’onorario dell’interprete e non sono necessarie strumentazioni tecnologiche particolari.

Al contrario, non è facile trovare persone competenti in questo tipo di servizio, poiché il professionista deve essere altamente qualificato e avere una grande esperienza, in quanto è esposto a rumori ambientali e disturbi acustici che rendono la situazione estremamente complessa da gestire.

Di norma, il campo d’applicazione dello chuchotage sono contesti particolari, in cui sono presenti uno o al massimo due fruitori della traduzione simultanea sussurrata, dov’è possibile dunque un contatto diretto tra l’interprete e gli interlocutori.

In alcune situazioni specifiche questa tecnica può assumere la forma della trattativa, quando l’interprete garantisce la comunicazione tra le persone presenti assicurandone l’interazione nell’alternanza degli interventi.

Si tratta ad esempio di riunioni di affari tra due manager d’azienda, oppure di incontri tra due esponenti politici che devono trovare un accordo, eventi in cui l’interprete svolge un lavoro attivo traducendo in modo simultaneo o consecutivo in entrambe le lingue.

Non solo chuchotage: ecco quando richiedere altri servizi di interpretariato – Come abbiamo visto, lo chuchotage è una tecnica molto apprezzata per la sua semplicità in contesti in cui sia necessario fare una traduzione in presenza di poche persone. Può allora essere utile conoscere le altre soluzioni disponibili nel caso in cui sia necessario ricorrere a un servizio di interpretariato.

Se ad esempio il numero di fruitori è più elevato, con l’interprete che deve tradurre in modo simultaneo per gruppi di tre o più persone, l’opzione migliore è senza dubbio la traduzione simultanea in cabina.

Nell’interpretazione simultanea il professionista si posiziona in apposite cabine insonorizzate, ambienti privi di distrazioni sonore per garantire la massima concentrazione dell’interprete, il quale traduce in tempo reale la conversazione dell’oratore la quale è fruibile da qualsiasi persona attraverso apposite cuffie o auricolari.

Altrimenti c’è anche la traduzione consecutiva, una tecnica con la quale l’interprete si posiziona vicino all’oratore, prende appunti su ciò che viene detto e al termine di una sessione di alcuni minuti traduce al pubblico tutto quello che è stato detto dal relatore.

La scelta delle tecnica di interpretariato deve essere presa con grande attenzione, valutando le peculiarità di ogni soluzione, dopodiché è fondamentale prendere una decisione adatta al tipo di contesto e al livello tecnologico dell’attrezzatura presente.

Ad ogni modo, è sempre indispensabile il supporto di professionisti qualificati, in grado di assicurare elevati standard qualitativi in base alla tecnica selezionata per garantire una comunicazione efficace e priva di errori o incomprensioni.